Stable pour une 3e fois consécutive

ouant de prudence, la Banque du Canada a annoncé mercredi qu’elle maintient son taux directeur à 2,25 % pour une troisième fois consécutive depuis octobre.

La Banque prévient toutefois que la prochaine étape pourrait être une hausse, la situation conflictuelle en Iran pouvant jouer sur la stabilité du climat économique. Elle préfère toutefois attendre de voir comment la situation évoluera de ce côté. Si la hausse des prix du pétrole finit par faire remonter l’inflation, la Banque du Canada mentionne qu’elle sera prête à intervenir et ajuster ses taux rapidement.

Dans ses observations, la Banque ajoute qu’elle continuait de s’attendre « à ce que l’économie canadienne progresse modestement pendant qu’elle s’ajuste aux droits de douane américains et à l’incertitude entourant les politiques commerciales ». Les données récentes laissent croire que la croissance à court terme sera plus faible que ce qui était prévu en janvier, mentionne-t-elle.