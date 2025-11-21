Une nouvelle identité pour une entreprise bien enracinée dans la région

Basée à Alma et regroupant plus de 150 employés, l’entreprise occupe une place grandissante dans l’économie du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Dans un contexte où les besoins en sécurité augmentent, Sécurité Boréale se démarque par son approche humaine, sa capacité d’intervention rapide et son engagement constant à offrir un service de haute qualité.

Selon le directeur général, Frédéric Truchon , l’amélioration continue est une priorité pour l’entreprise: « Pour nous, il est essentiel d’adopter une démarche d’amélioration continue afin de répondre efficacement aux besoins de nos clients, sans jamais compromettre la sécurité. »

Dévoilement officiel de la nouvelle identité aux employés lors du 11 novembre dernier.