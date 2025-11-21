Une nouvelle identité pour une entreprise bien enracinée dans la région

Contenu commandité
L’entreprise régionale autrefois connue sous le nom d’Agence de sécurité MCIS adopte désormais une nouvelle identité : Sécurité Boréale. Cette transformation vise à mettre de l’avant son ancrage dans la région et les valeurs qui guident son développement, notamment le respect, la rigueur, le professionnalisme et l’intégrité.
Basée à Alma et regroupant plus de 150 employés, l’entreprise occupe une place grandissante dans l’économie du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Dans un contexte où les besoins en sécurité augmentent, Sécurité Boréale se démarque par son approche humaine, sa capacité d’intervention rapide et son engagement constant à offrir un service de haute qualité.
Selon le directeur général, Frédéric Truchon, l’amélioration continue est une priorité pour l’entreprise: « Pour nous, il est essentiel d’adopter une démarche d’amélioration continue afin de répondre efficacement aux besoins de nos clients, sans jamais compromettre la sécurité. »
Dévoilement officiel de la nouvelle identité aux employés lors du 11 novembre dernier.
Fondée en 2022, l’entreprise offre aujourd’hui une gamme complète de services, allant de la sécurité privée au gardiennage, en passant par la signalisation routière et de chantier. Elle propose aussi de la location de personnel industriel, notamment des soudeurs et des mécaniciens. La majorité de sa clientèle se trouve dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ce qui témoigne de son enracinement local, et son expansion se poursuit graduellement ailleurs au Québec
