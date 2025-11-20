Le Noël de Renouveau

Contenu commandité

Mercredi, 3 décembre 2025, 20h |Salle Michel-Côté

Écrire la chronique du concert de Noël de l’Ensemble Renouveau m’a donné beaucoup trop hâte au temps des Fêtes! Pour me faire patienter un peu, j’ai laissé Jessy Dubé, violoniste de l’Ensemble, me parler du concert.

Comment avez-vous sélectionné les œuvres au programme?

C’est toujours Simon, notre violoncelliste et arrangeur, qui élabore nos programmes. Il s’arrange toujours pour construire des programmes variés et qui plairont à un public de tout âge. On a donc des pièces de Noël traditionnelles que tout le monde connait, de la musique de films qu’on écoute dans le temps des Fêtes et Simon se laisse aussi inspirer par des thèmes connus de Noël, qu’il réarrange dans un style classique, mais avec sa couleur personnelle. Si on a des frissons en découvrant un nouvel arrangement, on se dit qu’il y a de bonnes chances que les gens du public ressentent la même chose. En incluant des coups de cœur de chaque membre du groupe, on s’assure d’avoir le programme le plus varié possible.

Y a-t-il des éléments particuliers dans les pièces qu'il est intéressant de remarquer?

Nous jouons une série de variations de style baroque sur God rest ye merry gentlemen, arrangée par Simon. C’est intéressant de reconnaître le thème à travers les différents styles de chaque variation! En plus il y a une petite surprise à la fin… ! Aussi, pour ceux qui ont vu le film Nightmare before Christmas, je trouve qu’il est intéressant de constater à quel point la musique a le pouvoir d’évoquer les petits personnages de l’histoire. On a vraiment l’impression de voir des scènes du film dans notre tête quand on entend la musique!

Un qualificatif pour chacun des membres de l’Ensemble Renouveau?

Simon c’est l’arrangeur et le compositeur, s’il n’était pas là il n’y aurait pas d’Ensemble Renouveau! Evelyne, c’est l’instinctive et elle est excellente dans le bel canto. Bruce nous empêche de jouer sur le pilote automatique, il ne joue jamais un passage deux fois de la même manière. Carole-Anne adore dénicher de nouvelles pièces et aller en profondeur dans les interprétations. Pour ma part, j’aime beaucoup la musique baroque et la musique traditionnelle. Ce qui fait la profondeur de Renouveau, c’est la réunion des forces de tous les membres!

Vous souhaitez que les spectateurs repartent avec quoi en sortant du concert?

On veut vraiment transmettre une magie, susciter de l’émerveillement. On veut que les gens du public retournent aux souvenirs de Noël de leur enfance. Nous avons très hâte de retrouver le public de Concerto!

Éléonore Côté, membre Concerto

Après des études en musique et en littérature, Éléonore poursuit un parcours professionnel se promenant entre développement de projets, communication, enseignement et rédaction en tout genre. Elle est aujourd’hui conseillère pédagogique à la Formation continue du Collège d’Alma. La musique a toujours fait partie de sa vie, comme le démontrent, entre autres, ses diverses implications, au fil du temps, au sein des conseils d’administration du Camp musical du Lac-Saint-Jean, de l’Académie des porteurs de musique et du comité Concerto. Parce que, pour paraphraser Nietzsche, « la vie sans musique est tout simplement une erreur. »

Pour acheter vos billets;

Visitez le site https://almaspectacles.com/spectacles/ensemble-renouveau-le-no-l-de-renouveau

Téléphonez au 418 545-3330

Contactez la billetterie au billetterie@ville.alma.qc.ca

Achetez vos billets sur place à la Billetterie de la Salle Michel-Côté, le mercredi de 16h à 19h ou 3h avant le spectacle.

et à la Bibliothèque d'Alma, sur les heures d'ouverture.

Suivez nous sur Facebook et Instagram !