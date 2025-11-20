Art, musique et bière : l'expérience unique du Lion Bleu

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Au coeur d’Alma, la Microbrasserie Lion Bleu est devenue un véritable lieu de diffusion culturelle, où musique, art et convivialité se rencontrent. « Depuis le début, notre objectif a toujours été de créer un espace où artistes et public peuvent se rapprocher, partager et expérimenter », explique David Otis, directeur des opérations et brasseur en chef.

Si la microbrasserie n’a pas de scène traditionnelle, elle accueille tout de même concerts intimes et événements collaboratifs. Le Lion Bleu mise sur la proximité : les artistes circulent parmi le public et créent un lien unique. « Chaque performance est différente, chaque visiteur vit une expérience qui lui est propre », ajoute David. Des groupes locaux aux musiciens de passage, la programmation met en valeur créativité et audace, tout en soutenant les talents émergents.

L’art ne se limite pas à la musique. Les murs exposent des oeuvres d’art, des collaborations avec des artistes locaux, et même les étiquettes de bière deviennent un espace d’expression créative. « On essaie d’intégrer l’art partout où on le peut, que ce soit dans nos produits ou nos activités », souligne David.

Dans le cadre de sa résidence, l’artiste peintre Kako (Patrick Larouche) transforme le Lion Bleu en laboratoire créatif. Ses oeuvres, visibles sur les murs et intégrées à l’univers de la microbrasserie, offrent un dialogue entre art et musique, ponctuant l’expérience d’une touche contemporaine.

Le Lion Bleu est aussi un lieu de rencontres ouvertes. Les jeudis JAMZ offrent aux musiciens et au public un moment convivial de création collective, tandis que le chansonnier Denis Gravel, auteur-compositeur-interprète, également guitariste et chanteur dans le groupe À l’Os qui rend hommage à Bob Bissonnette, anime des soirées mensuelles (5 décembre et 9 janvier), faisant découvrir ou redécouvrir la chanson francophone avec énergie et proximité. La programmation évolue au fil des mois : le 6 décembre, Les Chiens de Ruelle prendront possession de la scène, suivis le 21 février par Audrey Country.

Avec sa cuisine et ses bières artisanales à base d’ingrédients locaux, le Lion Bleu conjugue culture et gastronomie dans un cadre chaleureux et accessible. Que ce soit pour découvrir un jeune talent, vibrer au rythme d’un concert ou partager un bon repas et une bière locale, le Lion Bleu est bien plus qu’une microbrasserie : c’est un lieu où la culture se vit et se célèbre.

Il est possible de suivre la programmation et les événements à venir sur le site web de la microbrasserie ou via sa page Facebook.

