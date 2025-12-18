La MRC au coeur du développement local, territorial… et régional!

Contenu commandité

LES DÉCISIONS DE VOTRE MRC | EN BREF

Lors de la dernière séance du conseil, plusieurs sujets clés pour notre territoire ont été abordés :

-Formation des comités et désignation des représentant(e)s de la MRC pour divers organismes et dossiers;

-Dépôt du rapport financier du Territoire Non Organisé (TNO);

-Motion de félicitations au nouveau préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay M. Hervé Simard.

Pour revoir la dernière séance complète

Prochain conseil de la MRC : mardi 13 janvier à 19h30

Restez connecté(e) pour ne rien manquer des décisions qui façonnent notre MRC!

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA)

Vous avez 60 ans et plus et résidez dans l’une des municipalités de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est?

La MRC et plusieurs municipalités du territoire renouvellent actuellement leur politique Municipalité amie des aînés (MADA) afin d’offrir des services et un milieu de vie adaptés à leurs besoins.

💬 Votre opinion est précieuse

Prenez quelques minutes pour répondre à ce sondage et contribuer à améliorer la qualité de vie des aînés de nos communautés.

👉 Sondage : https://tinyurl.com/MADA-MRCLSJE

Pour en savoir davantage sur les consultations citoyennes

PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS

🏀🎨 Le programme Accès-Loisirs Lac-Saint-Jean-Est a pour but de rendre le loisir sportif, culturel et plein air 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 aux personnes de 0 à 99 ans vivant une situation de faible revenu. Sur présentation d’une preuve de revenu, il sera possible pour vous et votre famille de vous inscrire à des activités pour l’hiver et l’été 2026.

➡️ 𝐏𝐨𝐮𝐫 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐞́𝐭𝐚𝐢𝐥𝐬, contactez l’unes des organisations suivantes :

Accès Conditions Vie : 418-668-2215

Service Budgétaire Lac-Saint-Jean-Est : 418-668-2148, poste 1

En Forme-O-Lac : 418-480-0729

MRC de Lac-Saint-Jean-Est : 418-540-1255