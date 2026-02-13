Transtaïga | La quête du retour

Contenu commandité

Jeudi 26 février, 20 H | Salle Michel-Côté

Un jour, Samuel Lalande-Markon est sorti de chez lui, sur la rue St-Laurent à Montréal. Il a enfourché son vélo et il a roulé jusqu’au territoire d’Eeyou Istchee Baie-James, accompagné de son ami David Désilets. Puis, les deux aventuriers ont tronqué le vélo pour un canot et laissé les routes de bitume et de gravelle pour emprunter des chemins de rivières, afin d’atteindre, 31 jours plus tard, les berges de Kuujjuak, à l’embouchure de la baie d’Ungava.

De retour à Montréal, encore habité par l’immensité de cette nature sauvage, Samuel se plonge spontanément dans la lecture d’auteurs québécois. Ainsi, Jean Désy, Gaston Miron, Fernand Ouellet ou Saint-Denys-Garneau inspirent ses réflexions à propos de ce parcours, de son cheminement, dans ce territoire à la fois intérieur et extérieur. Il écrit un livre, La quête du retour, qui servira de trame narrative à ce concert documentaire théâtralisé qu’il nous propose maintenant.

Car oui, c’est bel et bien un concert, mettant à l’honneur la musique baroque, interprétée ici par cinq membres de l’ensemble Les Boréades. Parce que, pour l’aventurier, la musique – en particulier la musique baroque - permet de traduire cet univers poétique et sacré. Elle « permet ainsi d’aller au-delà, de poursuivre autrement le voyage, de se l’approprier, d’embrasser la grandiosité de l’univers nordique du Québec. » « Elle devient un moteur là où les mots cessent ».

Oui, c’est un concert, assurément. Mais c’est aussi le récit d’une expédition aussi audacieuse que fascinante, narré par le comédien Alexis Déziel, qui incarne en quelque sorte l’alter ego du protagoniste. Tandis que défileront sur grand écran des images grandioses de ce territoire fabuleux, en contrepoint au récit enlevant de l’aventure, nous serons transportés par les œuvres de compositeurs phares de l’époque baroque: Bach, Rameau, Charpentier, de Lalande ou Louis-Nicolas Clérambault, entre autres. Beaucoup plus qu’une trame sonore, la musique façonne l’espace-temps. Elle construit de nouvelles dimensions. Elle nous traverse et ouvre une profondeur et une connexion émotive sans égale. La force de la musique baroque est sa puissante capacité à incarner tantôt la sérénité d'un moment suspendu, tantôt la force brute des éléments.

Et on se retrouve là, plongés au cœur de notre territoire et de nous-mêmes, tout comme l’ont été Samuel Lalande-Markon et David Désilets au cours des quelque 2600 km parcourus entre la rue St-Laurent et l’embouchure de la Baie d’Ungava.

Éléonore Côté, membre Concerto

Après des études en musique et en littérature, Éléonore poursuit un parcours professionnel se promenant entre développement de projets, communication, enseignement et rédaction en tout genre. Elle est aujourd’hui conseillère pédagogique à la Formation continue du Collège d’Alma. La musique a toujours fait partie de sa vie, comme le démontrent, entre autres, ses diverses implications, au fil du temps, au sein des conseils d’administration du Camp musical du Lac-Saint-Jean, de l’Académie des porteurs de musique et du comité Concerto. Parce que, pour paraphraser Nietzsche, « la vie sans musique est tout simplement une erreur. »

