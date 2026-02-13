Culture Almatoise

Contenu commandité

Les Jeux paralympiques de Milano-Cortina se dérouleront du 6 au 15 mars prochain et la Ville d’Alma y sera représentée par l’athlète de para-hockey Vincent Boily.

Vincent rêvait depuis son plus jeune âge de devenir un joueur de hockey professionnel. Il signe avec l’Océanique de Rimouski en 2017, à l’âge de 17 ans, mais il est toutefois victime d’un accident de motoneige qui changera la suite de son parcours.

Il se retrouve alors plusieurs mois à l’hôpital, ayant subi de nombreuses blessures aux jambes, chevilles, bras, côtes, mais surtout à la colonne vertébrale. Le verdict tombe : paraplégie partielle.

Après une période transitoire pendant laquelle il réapprend à vivre avec sa nouvelle condition, il explore de nombreux sports. Il revient finalement sur la glace en para-hockey. Il excelle rapidement, est sélectionné par Équipe Québec dès sa première saison et rejoint ensuite l’équipe nationale du Canada. Il remportera ensuite une médaille d’argent aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2022 ainsi que le championnat du monde en 2024.

En entrevue à l’Antichambre, sur les ondes de RDS le mois dernier, Vincent s’exprime sur sa participation prochaine aux Jeux paralympiques « C’est spécial d’avoir la chance de représenter son pays. [...] Je suis extrêmement fier de représenter le Canada. ».

Le parcours parsemé d’embûches de Vincent Boily est un symbole de résilience et une immense fierté pour la population almatoise qui le voit évoluer.