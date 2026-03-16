La gestion municipale au féminin

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Le leadership au féminin n'a jamais été aussi tangible au sein de l'administration municipale. À la Ville d'Alma, cinq des neuf directions de service sont occupées par des femmes. Alors qu'elles demeurent encore souvent sous-représentées dans les postes de direction, cette réalité témoigne d'une gouvernance inclusive, compétente et pleinement représentative de notre communauté.
Marie-Josée Roy, Directrice des finances et trésorière
Annie Aubin, Directrice des affaires juridiques et greffière
Marie-Josée Laroche, Directrice des ressources humaines
Émilie Guertin, Directrice des loisirs et de la culture
Karine Morel, Directrice du génie
Consultez le cahier spécial de toutes ces femmes inspirantes !
140, rue Saint-Joseph Sud, Alma