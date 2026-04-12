Partager notre amour du ­lac ­saint-jean : Voilà ce qui guide chaque décision

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Pour ­Marlène ­Claveau et nouvellement son conjoint ­Jean-François ­Courteau, cette entreprise est bien plus qu’un projet d’hébergement. C’est une façon de faire vivre le ­Lac, de le rendre accessible et de permettre à d’autres de créer, à leur tour, des souvenirs autour de cette immense étendue d’eau qui fait la fierté de la région.

« ­Pour nous, l'entreprise ­Les P’tits ­Shacks au ­Lac, c'est de vendre du bonheur ! ­Les gens sont contents, ils sont en mode préparation de leurs vacances quand on se parle pour les locations. Ils veulent voir le ­Lac et en profiter. Souvent, nos clients sont des gens qui ont quitté la région et qui veulent venir revoir leur famille ou revisiter des souvenirs d’enfance. C’est toujours pour de belles raisons, et c’est ce qui rend notre entreprise tellement valorisante et agréable. »

L’entreprise de ­Saint-Gédéon propose cinq chalets à ­Chambord. Tous nos chalets sont situés directement sur le bord du ­Lac-St-Jean. Les noms des chalets ont été pensés pour bien les représenter : ­Laberge, ­Panoramique, ­Horizon, ­Terrasse et ­Du ­Quai. Tous nos chalets offrent un accès privé au lac, que ce soit par une descente, un quai ou une terrasse, permettant de profiter pleinement de cet environnement naturel unique.

Les chalets, de deux ou trois chambres, sont entièrement équipés afin de simplifier le séjour. Tout est sur place : les visiteurs n’ont qu’à apporter leurs effets personnels et se laisser porter par le moment.

Dans un contexte où l’accès au bord du ­Lac devient de plus en plus limité et coûteux, l’entreprise ­Les P’tits ­Shacks au ­Lac s’inscrit dans une volonté de rendre cette expérience plus accessible, sans en diminuer la qualité.

Bien que la saison estivale demeure la plus achalandée, le site se découvre aussi autrement au printemps, notamment à l’ouverture de la pêche en mai, ainsi qu’en septembre, lorsque l’ambiance devient plus calme et apaisante.

Dans leurs choix d’affaires, les propriétaires privilégient l’achat local et les fournisseurs québécois. Leur site web est hébergé au ­Québec, et les réservations se font directement avec eux, par courriel ou par téléphone, dans une volonté de favoriser un lien simple et humain, sans intermédiaire.

Des disponibilités sont encore offertes pour la saison estivale, et les disponibilités, photos et descriptions des chalets peuvent être consultées en ligne au www.lesptitsshacks.com, un site entièrement conçu par ­Jean-François.

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