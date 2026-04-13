50 ans d’histoire pour cette entreprise familiale

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Entreprise manufacturière bien implantée au Saguenay–­Lac-Saint-Jean, Toiturex se spécialise dans la fabrication de structures de bois et dans la vente de portes et fenêtres, desservant principalement une clientèle résidentielle, tout en réalisant aussi des projets commerciaux et agricoles.

Derrière ses activités se trouve une histoire qui s’étend sur 50 ans, marquée par la continuité et la transmission. Une histoire familiale qui débute avec le ­grand-père maternel des actionnaires actuels, et qui s’est poursuivie de génération en génération, jusqu’à aujourd’hui, où les trois frères Latulippe, soit Jean-François, Maxime et Pascal, en assurent la direction.

Au fil des années, il y a toutefois un fil conducteur : offrir des services de qualité, de façon locale, principalement aux gens de la région. Les clients y sont d’ailleurs fidèles, puisque le bouche à oreille reste encore la meilleure publicité de l’entreprise. Le nom de Toiturex est gage de qualité, et les gens de la région le savent.

L’histoire de ­Toiturex

C’est en 1975 qu’a lieu la première pelletée de terre, à ­Saint-Bruno, pour cette entreprise maintenant bien connue dans toute la région. Fondée par messieurs ­Gilles ­Côté et ­Herman Bouchard, c’est en 1976 que l’entreprise est prête à opérer et commence à offrir ses premiers produits, soit principalement des fermes de toit et des solives de plancher.

En 1984, Toiturex agrandit sa bâtisse, ce qui lui permet de diversifier son offre avec la création de sa division portes et fenêtres. Cette décision vient élargir l’offre et répondre à une demande croissante, autant du côté des entrepreneurs que des particuliers.

Alors que pour les autres produits il y a seulement la livraison qui est disponible, pour cette nouvelle division Toiturex offre également le service d’installation.

En 1987, c’est au niveau de l’actionnariat qu’il y a du changement : monsieur ­Claude ­Latulippe (gendre de Gilles Côté) se joint à l’aventure.

Toujours en croissance, l’entreprise fait encore face à un manque d’espace pour réaliser ses ambitions, seulement 10 ans après le premier agrandissement. Il y a donc encore une fois un agrandissement et une modernisation de la bâtisse en 1994.

Puis, toujours dans le but de poursuivre son ambition, Toiturex fait également l’acquisition de la bâtisse située au 715, ­Melançon en 1996.

En 2002 marque malheureusement le décès du fondateur, monsieur ­Gilles ­Côté. À sa place, c’est l’entreprise Gestion Piergil Inc. qui devient actionnaire au côté de ­Claude ­Latulippe pendant 18 ans, avant que ce soit les frères Latulippe, aujourd’hui propriétaires, qui reprennent le flambeau avec leur père.

Au fil des années, l’entreprise a continué de se développer. En 2012, il y a eu l’ouverture du bureau d’Alma : ­Fenêtres ­Toiturex. Il y a également eu la même année l’acquisition du garage municipal. En 2015, c’est l’acquisition de la bâtisse « ­Cabanon du lac », pour en faire la rénovation l’année suivante.

Entre 2018 et 2025, il y a eu une grosse modernisation des équipements de production. Ainsi, Toiturex s’assure de toujours rester à la fine pointe de la technologie !

L’année 2019 est également marquante pour l’entreprise, puisque la bâtisse principale subit d’importantes rénovation. C’est aussi l’année où la division portes et fenêtres se positionne sous le nom de ­Latulippe ­Portes & ­Fenêtres.

En 2022, l’entreprise devient membre de ­Manufacturiers de ­Structures de ­Bois du ­Québec (MSBQ), qui est « une association professionnelle représentant les manufacturiers de composants structuraux de bois à ossature légère du ­Québec. », comme nous pouvons le lire sur le site web de l’association.

Depuis 2024, ­Jean-François, ­Maxime et ­Pascal ­Latulippe ont acheté les parts de leur père pour devenir les 3 seuls actionnaires. La 3e génération peut être fière d’avoir effectuée une relève réussie.

« ­Nous sommes chanceux. Notre père et notre ­grand-père nous ont laissé une entreprise en santé. Nous avons une belle réputation et la santé financière de l’entreprise va bien. En plus, une étude mentionne que le taux de survie des entreprises qui font le passage de la 1re à la 2e génération est de plus ou moins 30 % et celles qui passent de la deuxième à la troisième est de seulement 15 %. C’est pour nous une fierté de poursuivre l’œuvre de notre ­grand-père et de notre père ! » souligne ­Maxime ­Latulippe.



Des produits de qualité et un service hors pair

Offrir une expérience client sans faille et des produits de qualité font partie des priorités de l’entreprise. Par exemple, chaque composante des fenêtres est réfléchie et choisie dans l’optique d’offrir le meilleur produit possible, à un bon rapport qualité prix.

Il est également important pour l’équipe que le processus avec le client soit simple. L’accompagnement, autant dans le choix du produit, dans la vente que dans l’installation est fait de façon fluide pour que le client s’y sente bien et s’y retrouve facilement.

« ­Les clients qui font affaires avec nous peuvent y réaliser une grosse partie de leurs structures : poutrelles de planchers incluant poutres et colonnes, murs préfabriqués, fermes de toit, portes et fenêtres. En plus de simplifier leurs achats, c’est une économie de temps et d’argent puisque tout est fait en un seul endroit. » précise ­Maxime ­Latulippe.

Autant avec la clientèle qu’avec leurs employés, l’attitude reste la même ; une ambiance amicale où la simplicité règne.

Le service ­après-vente est également très important. Les clients ont un suivi des échéanciers, et à tout moment ils peuvent s’informer de l’avancée de leur commande.

­Une entreprise tournée vers l’avenir

Comme plusieurs entreprises manufacturières, ­Toiturex évolue dans un contexte où les enjeux de ­main-d’œuvre sont bien présents. Le recrutement, particulièrement en production, représente un défi constant, surtout que plusieurs employés sont là depuis longtemps et qu’il faut donc commencer à penser à la relève.

Pour s’adapter, l’entreprise investit dans la modernisation de ses équipements et de ses installations. Ces investissements visent à améliorer la productivité, à maintenir la qualité des produits et à réduire la dépendance à la ­main-d’œuvre dans certaines opérations.

Cette volonté d’adaptation s’inscrit dans une logique à long terme ; l’objectif est de demeurer compétitif tout en assurant la stabilité de l’entreprise.

L’équipe de gestion a apporté de belles évolutions dans les conditions de travail au fil des années afin d’être plus attractif, mais également de prendre soin des employés déjà présents au sein de l’entreprise.

Les trois quarts des 40 employés de l’entreprise sont maintenant à l’année. Un fonds de pension avec contribution de l’employeur a également été mis en place. Tous les employés ont congé le vendredi ­après-midi. L’entreprise est très engagée au niveau de la santé et sécurité au travail : il est important pour les gestionnaires de prendre soin des employés et de les garder en santé. Les salaires aussi ont évolué, et la stabilité d’emploi s’est grandement améliorée.

De plus, l’esprit de famille est très présent dans la façon d’interagir avec les employés. Il y a une belle communication. « ­Nous avons une boîte à suggestions, mais généralement les employés préfèrent directement nous faire leurs recommandations puisqu’ils se sentent en confiance. » confie ­Maxime ­Latulippe.

L’équipe de gestionnaires actuelle étant encore jeune, ils ne sont évidemment pas prêts à penser à une relève tout de suite. Toutefois, la question se pose… ­Est-ce qu’une quatrième génération prendra la relève de cette belle entreprise ? ­Seul l’avenir le dira !

Découvrez l’histoire des entrepreneurs présentés dans le cahier Portraits d'entreprises d'ici.