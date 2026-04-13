Quand tradition nordique et innovation se rencontrent

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Philip ­Simard n’aurait jamais cru que sa vie l’amènerait à fonder ­Tübbe sauna ­Inc. Issu d’une famille d’entrepreneurs et avec un parcours personnel ponctué d’obstacles, il découvre un tournant dans sa vie en expérimentant les bienfaits profonds du sauna, tant sur le plan physique que psychologique. Cette expérience marquante le convainc que le bien être doit être accessible à tous, et c’est ainsi que naît sa vision : offrir une expérience thermale complète et authentique, directement chez ses clients.



À ­Alma, chaque sauna ­Tübbe sauna ­Inc. est conçu et fabriqué à la main avec des matériaux durables, notamment des essences de bois comme le cèdre rouge de l’Ouest et le cèdre blanc de l’Est, réputés pour leur résistance naturelle à l’humidité et leur longévité. L’utilisation d’aluminium et de matériaux régionaux ajoute une signature locale unique à chaque projet. L’équipe de ­Tübbe sauna ­Inc. conçoit chaque sauna comme une œuvre artisanale pensée pour offrir une véritable expérience de bien être nordique, inspirée de traditions centenaires de thermothérapie.

Chez ­Tübbe sauna ­Inc., la thermothérapie n’est pas juste un produit, mais un art de vivre. Cette pratique ancestrale de contrastes de températures aide à détendre les muscles, stimuler la circulation, réduire le stress, améliorer le sommeil et renforcer le système immunitaire. Tübbe sauna ­Inc. propose des saunas avec poêles électriques ou au bois, adaptés aux besoins et au style de vie de chacun.

L’entreprise a étendu son expertise bien au delà du sauna traditionnel. Elle est désormais distributeur des produits ­Leisurecraft, ce qui permet d’offrir une plus grande variété de saunas et une accessibilité améliorée aux composantes. En plus des saunas, ­Tübbe sauna ­Inc. propose également du mobilier extérieur, des douches extérieures et continue de servir les projets d’aménagement de cour partout au ­Québec. Fier de son ancrage local, ­Tübbe sauna Inc. aménage actuellement un bureau mobile ­Boréal pour accueillir les clients directement sur le terrain, tout en favorisant l’achat local et une expérience personnalisée.

Chaque sauna ­Tübbe sauna ­Inc. est entièrement personnalisable : les clients peuvent choisir l’emplacement des fenêtres, le style des finis et les dimensions pour que leur installation s’intègre parfaitement à leur environnement. L’entreprise conçoit aussi des bains nordiques et développe des solutions autonomes comme des bains de glace capables de réguler leur température selon les conditions climatiques québécoises, ainsi que des hot tubs pour compléter l’expérience thermale.

Pour ceux qui souhaitent découvrir les vertus du sauna sans s’engager immédiatement, Tübbe sauna ­Inc. offre un service de location flexible de saunas thermaux. Disponible à la journée, à la fin de semaine ou au mois, ce service clé en main est idéal pour des événements spéciaux, des escapades bien être ou simplement pour tester le produit avant de se décider.

Après plusieurs années d’innovation, d’expansion de services et d’adaptation aux besoins de sa clientèle, Tübbe sauna ­Inc. continue de faire rayonner la culture du bien être nordique au Québec. Entre artisanat, innovation et service client hautement personnalisé, l’entreprise poursuit sa mission : permettre à chacun de ressentir les bienfaits de la thermothérapie dans un cadre sur mesure, durable et profondément inspiré par les traditions nordiques.

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