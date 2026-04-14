SUIVEZ-NOUS

Mardi, 14 avril 2026

Extra

Temps de lecture : 1 min 27 s

Bijouterie L'Or-Loge

50 ans de passion, de savoir-faire et de confiance

Le 14 avril 2026 — Modifié à 18 h 08 min
Par Bijouterie L'Or-Loge

Contenu commandité 

Depuis maintenant 50 ans, la bijouterie L’­Or-Loge fait briller les moments importants de la vie des gens du ­Saguenay–­Lac-Saint-Jean. Fondée en 1976 par ­Réjean ­Gagné et Ginette Duchesne, l’entreprise familiale s’est forgé une solide réputation grâce à son expertise, la qualité de ses produits et son service à la clientèle attentif.

Au fil des années, la relève s’est naturellement installée. Frédéric ­Gagné, fils des fondateurs, s’est joint à l’équipe dès 1985. Fort de plusieurs décennies d’expérience dans le domaine, il est aujourd’hui propriétaire de la bijouterie avec sa femme ­Annie ­St-Pierre. Ensemble, ils poursuivent la mission familiale : offrir des bijoux de qualité et un service professionnel qui inspire confiance.

L’­Or-Loge se distingue notamment par l’expertise réunie sous un même toit. L’équipe compte un joaillier, un horloger ainsi qu’un diamantaire, permettant d’offrir un service complet. La bijouterie redonne aussi une seconde vie à aux bijoux, qu’il s’agisse de restaurations, d’ajustements ou de transformations de pièces chargées d’histoire.

La boutique possède également le plus grand inventaire de bijoux de la région. Les clients y trouvent autant des pièces prestigieuses et luxueuses que des bijoux modes et tendances accessibles, afin que chacun puisse trouver un bijou à son image et à son budget. Plusieurs exclusivités et pièces uniques, notamment en or, font aussi la renommée de l’entreprise.

Depuis un an, la bijouterie L’­Or-Loge accueille sa clientèle dans de nouveaux locaux au 644 rue  Sacré-Cœur ­Ouest, à ­Alma. Avec sa façade bien visible et son décor chic et prestigieux, la boutique offre une expérience à la hauteur de la qualité de ses produits.

Afin de souligner son 50e anniversaire, la bijouterie prévoit plusieurs activités et initiatives tout au long de l’année. Les clients sont invités à suivre leurs médias sociaux pour ne rien manquer des célébrations. Il est également possible de découvrir leur collection et de faire des achats en ligne grâce à leur site web transactionnel.

Après un ­demi-siècle d’histoire, la bijouterie L’­Or-Loge continue de briller grâce à une passion intacte pour la joaillerie et à une relation de confiance tissée avec sa clientèle

Découvrez l’histoire des entrepreneurs présentés dans le cahier Portraits d'entreprises d'ici.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Quand tradition nordique et innovation se rencontrent
Publié hier à 19h00

Quand tradition nordique et innovation se rencontrent

Contenu commandité  Philip ­Simard n’aurait jamais cru que sa vie l’amènerait à fonder ­Tübbe sauna ­Inc. Issu d’une famille d’entrepreneurs et avec un parcours personnel ponctué d’obstacles, il découvre un tournant dans sa vie en expérimentant les bienfaits profonds du sauna, tant sur le plan physique que psychologique. Cette expérience ...

LIRE LA SUITE

50 ans d’histoire pour cette entreprise familiale
Publié hier à 17h00

50 ans d’histoire pour cette entreprise familiale

Contenu commandité  Entreprise manufacturière bien implantée au Saguenay–­Lac-Saint-Jean, Toiturex se spécialise dans la fabrication de structures de bois et dans la vente de portes et fenêtres, desservant principalement une clientèle résidentielle, tout en réalisant aussi des projets commerciaux et agricoles. Derrière ses activités se trouve ...

LIRE LA SUITE

Partager notre amour du ­lac ­saint-jean : Voilà ce qui guide chaque décision
Publié le 12 avril 2026

Partager notre amour du ­lac ­saint-jean : Voilà ce qui guide chaque décision

Contenu commandité  Pour ­Marlène ­Claveau et nouvellement son conjoint ­Jean-François ­Courteau, cette entreprise est bien plus qu’un projet d’hébergement. C’est une façon de faire vivre le ­Lac, de le rendre accessible et de permettre à d’autres de créer, à leur tour, des souvenirs autour de cette immense étendue d’eau qui fait la fierté de la ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES