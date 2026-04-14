50 ans de passion, de savoir-faire et de confiance

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Depuis maintenant 50 ans, la bijouterie L’­Or-Loge fait briller les moments importants de la vie des gens du ­Saguenay–­Lac-Saint-Jean. Fondée en 1976 par ­Réjean ­Gagné et Ginette Duchesne, l’entreprise familiale s’est forgé une solide réputation grâce à son expertise, la qualité de ses produits et son service à la clientèle attentif.

Au fil des années, la relève s’est naturellement installée. Frédéric ­Gagné, fils des fondateurs, s’est joint à l’équipe dès 1985. Fort de plusieurs décennies d’expérience dans le domaine, il est aujourd’hui propriétaire de la bijouterie avec sa femme ­Annie ­St-Pierre. Ensemble, ils poursuivent la mission familiale : offrir des bijoux de qualité et un service professionnel qui inspire confiance.

L’­Or-Loge se distingue notamment par l’expertise réunie sous un même toit. L’équipe compte un joaillier, un horloger ainsi qu’un diamantaire, permettant d’offrir un service complet. La bijouterie redonne aussi une seconde vie à aux bijoux, qu’il s’agisse de restaurations, d’ajustements ou de transformations de pièces chargées d’histoire.

La boutique possède également le plus grand inventaire de bijoux de la région. Les clients y trouvent autant des pièces prestigieuses et luxueuses que des bijoux modes et tendances accessibles, afin que chacun puisse trouver un bijou à son image et à son budget. Plusieurs exclusivités et pièces uniques, notamment en or, font aussi la renommée de l’entreprise.

Depuis un an, la bijouterie L’­Or-Loge accueille sa clientèle dans de nouveaux locaux au 644 rue Sacré-Cœur ­Ouest, à ­Alma. Avec sa façade bien visible et son décor chic et prestigieux, la boutique offre une expérience à la hauteur de la qualité de ses produits.

Afin de souligner son 50e anniversaire, la bijouterie prévoit plusieurs activités et initiatives tout au long de l’année. Les clients sont invités à suivre leurs médias sociaux pour ne rien manquer des célébrations. Il est également possible de découvrir leur collection et de faire des achats en ligne grâce à leur site web transactionnel.

Après un ­demi-siècle d’histoire, la bijouterie L’­Or-Loge continue de briller grâce à une passion intacte pour la joaillerie et à une relation de confiance tissée avec sa clientèle

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