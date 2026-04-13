CKAJ 92,5 soutient l’économie sociale

Contenu commandité

La place de plus en plus prépondérante que la ­Radio communautaire du Saguenay-Lac-­Saint-Jean, le 92,5 ­FM ­CKAJ occupe sur l’ensemble du territoire, trouve son explication dans un long cheminement. Un parcours, parfois chaotique, qui prend naissance avec son « ancêtre » CHOC ­FM, ­Puis, après la fermeture de ­CHOC dans les années 90, la fréquence du 92,5 revit sous une nouvelle appellation (CKAJ) en juin 1997. La station se révèle d’ailleurs au fil des ans une excellente école, alors que plusieurs de ses animateurs se retrouvent sous d’autres grands cieux professionnels après y avoir fait leurs débuts.



­UN BINGO AUX ÉNORMES RETOMBÉES

En 2017, après bien des années passées en mode « montagnes russes » (avec ses hauts et ses bas), une nouvelle direction fait reconnaître une nouvelle charte, avec sa mission et ses objectifs bien définis. Un ­BINGO hebdomadaire, né de la réflexion de la direction générale, devient la source principale de financement de l’aide aux organismes, auxquels la ­Radio communautaire 92,5 a attribué pas moins de 750 000 $ depuis près de neuf ans.



­MAÎTRES CHEZ NOUS

Afin de respecter les obligations de la nouvelle charte, la direction de la station ouvre une nouvelle salle de nouvelles et parallèlement embauche une équipe de conseillers publicitaires afin de pourvoir aux nouveaux investissements. Jumelée à une gestion serrée de la direction générale, la santé financière de l’entreprise ouvre la voie à l’atteinte d’un objectif commun à tous les administrateurs : l’achat de l’immeuble abritant, entre autres, les studios et l’équipement de la ­Radio communautaire du ­Saguenay-Lac-­Saint-Jean, au 3877, boulevard Harvey (Jonquière).



­COLLABORATIONS

De même, existe aussi depuis près de 30 ans une relation constante avec la direction du pavillon d’Arts et technologies des médias (ATM) pour accueillir, chaque semaine, des étudiants mettant en pratique dans les studios de la station ce qu’ils apprennent au ­Cégep. Ces animateurs(trices) en devenir prennent les ondes les soirs de semaine dans le ­Volet Grand ­Public (VGP). La ­Radio communautaire applique dans ses opérations les principes d’inclusion et d’équité dans tous les aspects des activités de la radiodiffusion.

Notons cette autre intéressante collaboration avec la station autochtone ­CHUK ­FM de ­Mashteuiatsh, qui diffuse hebdomadairement sur les ondes du 92,5, une émission en langue innue d’une heure et demie le samedi.

De même, afin d’assurer une couverture plus élaborée des activités des auditeurs et lecteurs de toute la région, la station a établi, depuis cinq ans, une étroite collaboration avec le groupe Trium ­Médias, et particulièrement avec son ­Journal ­Le ­Réveil.

En plus de l’aspect journalistique, cette entente permet d’autres avantages pour les deux parties, comme la livraison des tableaux de résultats de sondages ou des photos des activités radiophoniques hebdomadaires.

Mario ­Vézina (animateur et représentant publicitaire), ­Cynthia ­Tremblay (adjointe administrative et responsable du routage), ­Claudine ­Tremblay (directrice administrative et des ressources humaines, responsable du bingo), ­Robert ­Banford (directeur général), ­Stéphanie Belley (représentante publicitaire), ­Louise ­Bergeron (routage et réception) et ­Jean-Marc Robitaille (représentant publicitaire). Absents sur la photo : ­Pierre ­Lapierre et ­Karine Pageau (préposés au bingo), ­Gabrielle ­Tremblay (webmestre et responsable des promos).

Le traitement de l’information au 92,5 allie jeunesse et expérience. Le directeur de l’information, André Deschênes (au centre), entouré par les journalistes Olivier Claveau et Sara-Léa Bouchard, ces derniers avec nous depuis leur sortie d’ATM.

­UNE ENTREPRISE ­POUR LES ENTREPRISES

La priorité ultime d’une radio communautaire comme le 92,5 demeure de favoriser le développement du milieu, en particulier des entreprises qui lui permettent cette vitalité économique indispensable à l’enrichissement collectif. Fièrement nominée le 30 avril prochain au ­Gala des ­Dubuc de la ­Chambre de commerce et d’industrie ­Saguenay-Le ­Fjord (CCISF) dans la catégorie « ­Entrepreneuriat collectif », le 92,5 ­Ma radio d’Ici soutient l’entrepreneuriat de toutes les manières et ne manque jamais de projeter dans l’actualité les nombreuses initiatives des développeurs qu’elle considère comme les véritables maîtres d’œuvre de l’économie régionale. La radio communautaire demeure le seul média entièrement régional qui milite depuis toujours pour l’appui aux initiatives locales qui font rayonner la région à travers le monde.

Découvrez l’histoire des entrepreneurs présentés dans le cahier Portraits d'entreprises d'ici.