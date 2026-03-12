SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 12 mars 2026

Plusieurs postes sont à combler chez Canadian Tire Alma

Le 12 mars 2026 — Modifié à 10 h 36 min
Par Canadian Tire Alma

Cherchez-vous un emploi qui vous permet d’apprendre, de rencontrer des gens, de vous amuser, de partager vos idées et d’aider les clients dans un environnement de travail familial et diversifié?

Plusieurs postes à temps plein et postes à temps partiel sont à combler à votre magasin d'Alma.

Caissier/ caissière

Commis de plancher

• Rayon des sports
• Rayon de la quincaillerie
• Rayon des produits ménagers
• Rayon des pièces automobiles
• Rayon du saisonnier

Commis à l’entrepôt

POUR POSTULER

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

Téléphonez : 418 662-6618 poste 607

Demandez Bruno Maltais

Canadian Tire Alma, 50 Boulevard St Luc, Alma. 418 662-6618

