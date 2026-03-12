Plusieurs postes sont à combler chez Canadian Tire Alma

Offre d'emploi
Cherchez-vous un emploi qui vous permet d’apprendre, de rencontrer des gens, de vous amuser, de partager vos idées et d’aider les clients dans un environnement de travail familial et diversifié?
Plusieurs postes à temps plein et postes à temps partiel sont à combler à votre magasin d'Alma.
Caissier/ caissière
Commis de plancher
• Rayon des sports
• Rayon de la quincaillerie
• Rayon des produits ménagers
• Rayon des pièces automobiles
• Rayon du saisonnier
Commis à l’entrepôt
POUR POSTULER
- Faire parvenir votre cv : bmaltaisct298@cgocable.ca
- Venez nous rencontrer avec votre c.v
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
Téléphonez : 418 662-6618 poste 607
Demandez Bruno Maltais
Canadian Tire Alma, 50 Boulevard St Luc, Alma. 418 662-6618