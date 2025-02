Un petit club qui tire son épingle du jeu 

Le Club de compétition de ski alpin du Mont Lac-Vert se réjouit depuis le début de saison. Enfin cette année, les skieurs peuvent profiter d’une grande quantité de neige afin de dévaler les pentes dans des conditions optimales. Ces conditions ont d’ailleurs été un grand facteur au succès du camp de vitesse et de la course Super Géant, tenus au début février au Mont Lac-Vert.

Ce sont plus de 70 skieurs de la région, et même quelques-uns de l’extérieur, qui ont ainsi convergé au Mont Lac-Vert au début février. Ceux-ci ont participé au stage de vitesse, et ils ont ensuite participé à la seule course Super Géant régionale de la saison. Une course de slalom géant a également eu lieu lors de la même fin de semaine.

« C’est un super bon début de saison, les conditions sont idéales, nos athlètes performent bien, et nous avons eu un gros week-end de compétitions chez nous ! », commente l’entraineuse-cheffe du club, Geneviève Labelle.

D’ailleurs, quelques-uns d’entre eux se démarquent bien cette saison jusqu’à maintenant. Jusqu’au 15 février dernier, trois skieurs U14 étaient du côté du championnat de ski alpin SEMAC, sur la Côte-Nord. Charlie Truchon-Bandet, Samuel Poirier et Philippe Savard représentaient le club lors de cet évènement.

Chez les U12, Benjamin Savard tire son épingle du jeu cette saison. Il pourrait se tailler une place pour participer au championnat provincial dans quelques semaines.

« On peut voir que notre programme d’entrainement porte ses fruits. On travaille beaucoup sur les habiletés des jeunes pour qu’ils soient meilleurs encore sur leurs skis. Lors des deux compétitions régionales de la saison, nous avons eu des jeunes sur les podiums à chaque fois. »

Stabilité

Le club quant à lui demeure très stable dans son bassin de skieurs. Encore cette saison, ce sont une quinzaine d’athlètes qui composent le club.

« On est satisfait de ça. On pourrait en prendre un peu plus, mais avec notre bassin d’entraineurs, les places que nous avons ne sont pas nombreuses. On réussit comme ça à donner beaucoup de temps à chaque skieur pour les aider dans leur progression. »