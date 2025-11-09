Une 8e édition recentrée et plus populaire que jamais 

Le 21 février prochain, les coureurs chausseront leurs espadrilles à crampons pour la 8e édition des Courses Cryo, un événement hivernal unique qui leur fera traverser le lac Saint-Jean sous les étoiles. Cette année, l’organisation a choisi de se concentrer sur l’essentiel avec seulement deux épreuves, une de 12 km et une de 24 km, afin d’offrir une expérience à la fois sécuritaire et spectaculaire.

« On s’est rendu compte que ces deux épreuves sont extrêmement populaires, en plus d’être accessibles », explique la directrice générale de la Fondation Sur la pointe des pieds, Sarah-Louise Latour, qui chapeaute l’événement.

Ce recentrage marque la fin, pour l’instant, de la course de 32 km, dont le parcours plus complexe traversait le lac de la Pointe-Taillon jusqu’à Roberval.

« Les conditions météo nous ont souvent joué des tours. Une année, on a même dû évacuer les participants. C’était beaucoup de pression et de dépenses pour l’organisation », souligne-t-elle.

En se concentrant sur deux distances, l’équipe espère simplifier la logistique, réduire les coûts et remettre davantage de fonds à la Fondation.

Pour ce qui est des parcours, le 12 km prendra son départ à la marina de Roberval pour se conclure aux Chalets et Spa Lac Saint-Jean, à Chambord. Le 24 km, quant à lui, proposera un aller-retour entièrement basé à Chambord, au même point de départ et d’arrivée.

Un engouement sans précédent

Les inscriptions vont bon train, au point où l’organisation affirme n’avoir « jamais été aussi en avance » dans ses chiffres.

« Pour ceux qui veulent y participer, il va falloir faire vite, parce que les places s’envolent rapidement », prévient la directrice.

Avec un maximum de 285 participants cette année, les organisateurs misent sur une ambiance conviviale et un peloton plus concentré. La date limite pour s’inscrire est fixée au 31 janvier 2026.

Une armée de bénévoles fidèles

Les Courses Cryo reposent sur un solide réseau de bénévoles, dont plusieurs sont de retour année après année.

« C’est de l’or, d’avoir des gens qui reviennent à chaque édition », confie la directrice.

L’équipe cherche toutefois à recruter davantage de bénévoles, notamment des motoneigistes chargés d’assurer la sécurité sur le parcours. Les clubs de motoneige régionaux seront à nouveau sollicités pour donner un coup de main.