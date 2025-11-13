Un comité de relance pour redonner de l’élan au Club de curling Riverbend d’Alma 

Le Club de curling Riverbend d’Alma veut se donner un nouveau souffle. Confronté à une baisse marquée de son membership au cours des dernières années, le club a récemment mis sur pied un comité de relance afin de renverser la tendance.

« Le club a une nécessité de recruter de nouveaux membres, puisque le membership est en baisse depuis quelques années, explique le vice-président du club, Steven Scullion. Depuis 2020, on a perdu environ 30 % de nos joueurs, soit près de 74 membres. C’est énorme. »

Cette diminution s’explique notamment par deux fermetures forcées en cinq ans. D’abord en raison de la pandémie, puis lors des importants travaux de rénovation du bâtiment.

Miser sur le recrutement et la visibilité

Le comité de relance, formé de cinq membres, s’est mis au travail dès le début de la saison, en octobre. L’objectif immédiat est de recruter de nouveaux adeptes, particulièrement chez les 25 à 50 ans.

« C’est dans cette tranche d’âge qu’on a le plus de difficulté. Les ligues de soir sont peu fréquentées, contrairement à celles des retraités qui se jouent le jour », constate M. Scullion.

Les premières rencontres du comité ont permis d’identifier un enjeu majeur, soit le manque de visibilité.

« Le club a un problème de marketing. On ne s’affiche pas assez, on ne réussit pas à rejoindre les gens. »

Autre constat, plusieurs croient à tort que le club est réservé à un cercle fermé.

« Les gens pensent que nous sommes un club privé, alors que c’est tout le contraire. On accueille tout le monde, même les débutants », insiste-t-il.

Un travail de longue haleine

Si les efforts de relance s’amorcent avec enthousiasme, le club demeure réaliste quant aux résultats.

« Cette année, on aimerait gagner 15 membres. Mais au-delà de ça, on pense à long terme. C’est possible que ça prenne des années avant de voir concrètement les effets. »

Le comité entend aussi se pencher sur la rétention des joueurs.

Une nouvelle ère dans un bâtiment rénové

Le Club Riverbend entend également profiter de ses nouvelles installations pour attirer de nouveaux curleurs.

« On a une bâtisse complètement neuve, avec des glaces reconstruites. C’est un bel atout pour séduire de nouveaux membres. »

La saison sera par ailleurs ponctuée de plusieurs événements, dont le tournoi provincial U20 en février, qui réunira les meilleures équipes de moins de 20 ans.

Le club accueillera aussi le tournoi Molson Dry, tenu au début novembre, et le traditionnel tournoi des retraités après le temps des Fêtes, en plus d’activités internes.