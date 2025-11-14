Johanne Morissette souhaite mieux communiquer avec les citoyens

Nouvellement élue à la mairie de Lamarche, Johanne Morissette partage les grandes lignes de son programme pour les quatre prochaines années.

Rappelons que Johanne Morissette, conseillère municipale de 2017 à 2021, est parvenue à défaire le maire sortant Michel Bergeron, qui sollicitait un second mandat. Elle a obtenu 61,48 % des voix.

La mairesse attribue notamment sa victoire à un désir de la population d’être mieux informée quant aux décisions du conseil de ville. Bien que la précédente administration ait fait « avancer plusieurs dossiers », dit-elle, elle estime que les décisions n’étaient pas toujours prises de façon transparentes.

« Il y a plusieurs décisions qui ont été prises sans que la population soit au courant. Et ces décisions-là, elles ne faisaient pas toujours l’affaire de la population. »

Johanne Morissette affirme vouloir faire de la transparence l’une de ses principales lignes de conduite dans l’exercice de son mandat.

Le dossier de la caserne

Selon la nouvelle mairesse, la construction d’une nouvelle caserne fait partie des décisions controversées prises par le dernier conseil. Bien qu’en faveur du projet, elle souhaite faire la lumière sur les éléments qui en ont fait grimper le prix à 4,3 M$.

« C’est un beau projet, et on va en profiter. Mais un projet qui nécessite un investissement de 1,2 M$ de la municipalité, je pense qu’on n’a jamais eu ça à Lamarche, et juste pour un petit bâtiment en plus. C’est un peu dur à croire… »

Sur les 4,3 M$, 75 % seront subventionnés, laissant à Lamarche un déboursé d’environ 1,2 M$. « C’est beaucoup d’argent pour les citoyens. Déjà que les taxes sont assez élevées à Lamarche, il ne faudrait surtout pas que la caserne les fasse augmenter. »

Redynamiser Lamarche

Outre que d’améliorer la reddition de comptes à l’hôtel de ville, Johanne Morissette souhaite avant tout contribuer à la revitalisation de Lamarche. « Depuis la COVID, dit-elle, on dirait qu’il ne se passe plus rien [à Lamarche]. Donc, c’est sûr que je veux redynamiser la municipalité. »

À l’instar de son prédécesseur, Johanne Morissette entend notamment miser sur le développement du récréotourisme pour remettre un peu de vie dans la municipalité.

Rappelons qu’aux dernières élections, Lucien Boily (poste 1), Élise Bouchard (poste 2) et Jean-Denis Morel (poste 6) ont été reconduits à leur poste. Éric Desjardins, (poste3), Luc Boulianne (poste 4) et Alex Lessard ont quant à eux été nouvellement élus comme conseillers municipaux.