Salle comble pour le Noël des aînés de l’AQDR Alma

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées (AQDR) Alma dresse un bilan positif de la 4e édition du Noël des aînés qui s’est tenue le 11 décembre à l’Hôtel Universel d’Alma.

« Voir autant de personnes réunies dans un esprit de joie et de solidarité nous confirme à quel point nos aînés ont besoin — et méritent — des espaces pour se rencontrer, se sentir valorisés et vivre un moment de bonheur », souligne Johanne Bouchard, présidente de l’AQDR Alma.

La journée a débuté en musique avec une prestation du pianiste Raymond Arsenault, qui célébrera ses 87 ans ce mois-ci. Un hommage émouvant a ensuite été rendu à Germain Lavoie, bénévole dévoué et ancien membre du conseil d’administration, salué pour son engagement auprès des aînés.

L’événement s’est poursuivi dans une ambiance festive grâce aux chants de Noël interprétés par les élèves de l’école Notre-Dame.

« La présence des élèves a été très appréciée. Voir les générations se rencontrer, s’écouter et partager ensemble, c’est exactement le type de liens que nous souhaitons encourager dans notre communauté », conclut Patricia Ouellet, directrice générale de l’AQDR Alma.