Ottawa lance son programme d’indemnisation pour les « armes d’assaut »

Le gouvernement fédéral a annoncé samedi le lancement officiel du Programme d’indemnisation pour les armes à feu de style arme d’assaut (PIAFSAA), une initiative qui vise à retirer des communautés canadiennes les armes à feu « dangereuses » tout en offrant une compensation financière aux propriétaires.

Le programme, entièrement volontaire, s’adresse aux propriétaires d’armes à feu respectueux de la loi désirant remettre leurs armes désormais prohibées en échange d’une indemnisation.

Ces derniers auront jusqu’au 31 mars 2026 pour déclarer leurs armes sur un portail en ligne ou par la poste. Les autorités encouragent une soumission rapide des déclarations, les demandes étant traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi, en fonction des fonds disponibles.

À l’issue de la période de déclaration, les participants admissibles devront prendre rendez‑vous avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC), un corps policier autorisé ou une unité mobile de collecte pour remettre leurs armes en vue de leur validation et destruction.

Bien que la participation au programme soit volontaire, le ministre de la Sécurité publique du Canada, Gary Anandasangaree, rappelle que « le respect de la loi ne l’est pas ». Ainsi, les propriétaires qui choisiront de ne pas y participer devront tout de même se départir de leurs armes prohibées ou les faire neutraliser de manière permanente avant le 30 octobre 2026, date à laquelle la période d'amnistie prend fin.

Toute personne en possession d’armes à feu ou dispositifs prohibés après cette date s’exposera à des sanctions, dont la révocation de son permis de possession et d’acquisition et de possibles poursuites criminelles.