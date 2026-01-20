Le Canada envisage des températures particulièrement élevées pour 2026

Le gouvernement du Canada a dévoilé hier ses prévisions annuelles de température moyenne mondiale, offrant un premier aperçu des conditions climatiques attendues pour l’année 2026.

Selon ces nouvelles projections, la température moyenne mondiale devrait osciller entre 1,35 °C et 1,53 °C au‑dessus des niveaux préindustriels (années 1850 à 1900). Cette fourchette place 2026 à des niveaux de chaleur comparables à ceux de 2023 et légèrement inférieurs à 2024, qui demeure l’année la plus chaude jamais enregistrée à ce jour.

Si cela se confirme, 2026 marquera la treizième année consécutive où la température globale dépasse d’au moins 1 °C les niveaux préindustriels.

« Les Canadiens subissent déjà les répercussions d'un climat changeant, allant de la chaleur extrême à l'augmentation des risques pour les collectivités et les infrastructures. », a déclaré la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature Julie Dabrusin. « Cette dernière prévision de température mondiale fournit des informations importantes fondées sur la science pour aider les gouvernements, les décideurs et les collectivités à mieux comprendre ce qui les attend et à planifier en conséquence. », a-t-elle ajouté.