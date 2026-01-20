Hébertville, Hébertville-Station et Saint-Bruno tournent la page sur plus de 100 ans d’histoire

Hier, les livres d’or de Saint-Bruno, d’Hébertville et d’Hébertville-Station se sont fermés. Au même moment s’ouvrait celui d’Hébertville à titre de municipalité unifiée.

C’était la conclusion du processus de fusion des trois municipalités, processus amorcé en février 2025 et qui s’est terminé hier à l’occasion d’une séance extraordinaire du conseil municipal transitoire d’Hébertville.

Les trois maires de même que l’ensemble des conseillers sortants et de ceux nommés pour constituer le conseil de transition étaient présents lors de la séance à laquelle plusieurs dizaines de citoyens ont également assisté.

Moment historique

L’ambiance était solennelle lors de la fermeture des livres d’or. Il faut dire qu’il s’agissait d’une étape historique pour les trois municipalités fondées au 19e siècle (Hébertville en 1849, Hébertville-Station en 1878 et Saint-Bruno en 1885).

Les livres ont été signés par tous les maires et conseillers respectifs des trois municipalités. Les citoyens ont aussi été invités à apposer leur signature.

« Ce livre d’or se ferme sur une étape fondatrice de notre histoire commune. La fusion marque la naissance d’un territoire uni, riche de ses diversités et tourné vers l’avenir. Que les messages consignés ici témoignent de l’engagement, de la confiance et de l’esprit de solidarité qui nous rassemble désormais », pouvait-on lire en amorce de chacun des livres.

La bonne décision, assurent les maires

Les trois maires ont par ailleurs réitéré que la fusion des municipalités était une décision qui s’imposait.

« Je suis convaincu que nous avons pris la bonne décision. Je suis sûr que ça va bien aller », laisse entendre l’ex-maire d’Hébertville-Station, Michel Claveau.

« Je suis persuadé que l’avenir va être mieux ainsi. On a toujours le problème de rétention de main-d’œuvre. Le gouvernement [du Québec] nous remet toujours plus de responsabilités. Le logement social, l’environnement, il y a beaucoup d’enjeux. Je pense que nous avons pris la bonne décision, et comme je le dis souvent, l’histoire le jugera », mentionne pour sa part Marc Richard, ex-maire d’Hébertville.

« Plus que jamais, je suis certain que nous avons pris la bonne décision. On avait des lacunes dans chaque municipalité. Par exemple, chaque fois qu’une personne clé partait en maladie ou en vacances, le travail s’arrêtait, la municipalité tombait sur le neutre parce qu’on n’avait pas de backups », fait valoir de son côté François Claveau, ex-maire de Saint-Bruno et nouveau maire d’Hébertville.

En effet, il a été déterminé que la mairie serait occupée à tour de rôle par les trois maires selon la taille de leur municipalité respective, faisant de François Claveau le premier en liste, Saint-Bruno étant la plus populeuse des trois. Lui succéderont Marc Richard, puis par Michel Claveau d’ici aux prochaines élections, prévues à l’automne 2027.