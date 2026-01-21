20 $ de l’heure pour les employés

C’est à 97 % que les travailleuses et travailleurs du IGA d’Alma ont adopté une entente de principe prévoyant une hausse salariale de 1,50 $ l’heure la première année, leur permettant ainsi de dépasser le seuil des 20 $ au sommet de l’échelle. Il s’agit de la première entente à survenir dans la négociation coordonnée des marchés d’alimentation de la CSN.

La présidente du syndicat, Sylvie Bergeron, déclare que c’est une hausse significative dans le domaine des supermarchés, qu’on est normalement habitués à quelques sous de hausse alors que là, ça va paraître à la fin du mois.

Les syndiqué-es obtiennent également une modification importante quant au fonctionnement de leur échelle salariale. Traditionnellement, les hausses du salaire minimum provoquaient systématiquement un recalcul des échelons, ce qui ramenait les employé-es vers le bas de la grille. Les travailleuses et les travailleurs pourront désormais atteindre le sommet de l’échelle en quatre ans. Plusieurs d’entre eux ne réussissaient toujours pas à s’y rendre après plus de 16 000 heures travaillées.

Soulignons que la négociation coordonnée des marchés d’alimentation de la CSN regroupe 16 autres syndicats d’épiceries au Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux Îles-de-la-Madeleine, à Chibougamau, dans Québec–Chaudière-Appalaches et au Cœur-du-Québec. Ces derniers négocieront dans les deux prochaines années avec leurs employeurs respectifs et porteront une plateforme de demandes communes.