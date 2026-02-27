SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 27 février 2026

Nouveau nom

Alliance forêt boréale devient l’Alliance des communautés forestières

Émile Boudreau
Le 27 février 2026 — Modifié à 07 h 15 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Dans un geste visant à mieux refléter sa mission et la diversité de ses membres, Alliance forêt boréale adopte officiellement un nouveau nom : l’Alliance des communautés forestières (ACF). Le changement a été entériné lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 12 février 2026.

Découlant d’un processus amorcé en 2025, cette décision marque une étape importante pour le regroupement, qui souhaite mieux représenter les 66 communautés forestières issues de trois régions administratives du Québec qui le compose ainsi que l’ensemble des acteurs qui gravitent autour du secteur forestier.

Ce changement de nom s’accompagne d’une évolution de la mission de l’organisation. Désormais, celle-ci s’engage à « promouvoir et garantir les intérêts des communautés forestières en matière de foresterie durable afin de préserver leur vitalité socio-économique et les nombreux bienfaits que la forêt procure à l'ensemble de la population ». À cela s’ajoute une nouvelle image de marque illustrant la solidarité entre les membres et la force du regroupement.

« Désormais, l'Alliance des communautés forestières se présente comme le trait d'union entre nous, qui administrons le territoire, et nos citoyens, qui le font vivre. Ensemble, notre regroupement uni porte la voix des régions et garantit que la forêt demeure un levier de prospérité collective. », a mentionné Yanick Baillargeon, président de l’Alliance des communautés forestières et préfet de la MRC Domaine-Du-Roy.

