SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 22 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 15 s

Conseil des ministres : du déjà vu…et des surprises

Le 22 avril 2026 — Modifié à 07 h 02 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

La première ministre Christine Fréchette a fait connaître mardi ses choix, en ce qui a trait à son cabinet ministériel qui la secondera pour les cinq prochains mois. Au total: 28 ministres seront de la partie.

Si certaines nominations sont demeurées immuables - comme celles d’Éric Girard aux Finances et de Mathieu Lacombe à la Culture et aux Communications - d’autres ont suscité la surprise. C’est ainsi que Bernard Drainville, son ex-adversaire de la course à la chefferie, devient un superministre, héritant du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.

Fort accueil pour deux députés

Lionel Carmant et François Bonnardel, acclamés dès leur entrée par une salve d’applaudissements, effectuent leur retour au sein du caucus, le second devenant entre autres ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, en plus de remplir la fonction de leader parlementaire. Il sera secondé à ce titre par la ministre de l’Éducation, Sonia Lebel, qui devient aussi incidemment leader parlementaire adjointe.

Au chapitre des additions, le ministre Ian Lafrenière voit son ministère de la Sécurité publique devenir celui de “la Sécurité intérieure", conservant aussi son ministère des Relations avec les Premières nations et les Inuit, en plus de devenir le bras droit de Mme Fréchette comme vice-premier ministre. Et parmi les nouveaux venus, mentionnons notamment Samuel Poulin aux Affaires municipales, ainsi que Catherine Blouin à la Famille et Karine Boivin-Roy à l’Habitation.

Fait à remarquer: à se demander s’il pensait être écarté du caucus, le nouveau ministre des Transports et de la Mobilité durable, Benoit Charette, était absent lors de sa nomination, étant en voyage au niveau personnel. Il sera donc assermenté à son retour.

En ce qui a trait au député jeannnois Éric Girard, mentionnons en terminant qu’il conserve sa fonction de ministre délégué au Développement économique régional, en plus de demeurer ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La fabrique se donne l’objectif de rouvrir l’église Saint-Joseph en 2026
Publié hier à 17h52

La fabrique se donne l’objectif de rouvrir l’église Saint-Joseph en 2026

Forte de différents soutiens financiers annoncés dernièrement, la fabrique Saint-Joseph se donne l’objectif de rouvrir l’église du même nom d’ici la fin de 2026. Le président du conseil de fabrique, André Bergeron, insiste : « ce n’est pas une promesse, mais bien un objectif de rouvrir l’église Saint-Joseph en 2026 ». En conseil municipal hier ...

LIRE LA SUITE

Le rôle des grands-parents pas assez reconnu, selon un sondage
Publié hier à 16h00

Le rôle des grands-parents pas assez reconnu, selon un sondage

Pour de nombreuses familles québécoises confrontées aux imprévus du quotidien, les grands-parents représentent bien souvent la première ligne de secours. Aller chercher un enfant à la garderie, offrir quelques heures de répit ou pallier un horaire incompatible fait désormais partie de leur réalité. Pourtant, lorsque ces grands-parents sont ...

LIRE LA SUITE

L’Association médicale canadienne sonne l’alarme sur la désinformation
Publié hier à 15h00

L’Association médicale canadienne sonne l’alarme sur la désinformation

Le manque de communication entre les systèmes de santé et la prolifération de fausses informations en ligne menacent directement la qualité des soins prodigués aux Canadiens, selon l’Association médicale canadienne (AMC). Un récent sondage mené conjointement par l’AMC et Abacus Data révèle une quasi-unanimité chez les médecins : 99 % d’entre eux ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES