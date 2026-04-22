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Mercredi, 22 avril 2026

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Médaille du Souverain

Deux représentants du Saguenay-Lac-Saint-Jean sur les rangs

Le 22 avril 2026 — Modifié à 07 h 55 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Deux personnalités bénévoles de la région seront à l’honneur ce jeudi, alors qu’elles recevront à Ottawa ce qu’on appelle la Médaille du souverain, des mains même de la gouverneure générale Mary Simon.

Il s’agit de Jeannine Tremblay-Dubois, de Saguenay, et de Raymond Boulianne d’Alma. Les deux recevront, en compagnie de 37 autres récipiendaires canadiens, la fameuse médaille qui récompense les réalisations bénévoles exceptionnelles de Canadiennes et de Canadiens de partout au pays, dans un large éventail de domaines.

Jeannine Tremblay-Dubois a contribué depuis 2001 à la prestation de services, tout en soutenant les membres de la Légion royale canadienne. Entre autres nombreuses réalisations, elle a géré les cuisines de l’organisme et a été directrice de la Campagne du coquelicot. Elle s’est également impliquée auprès des donneurs de sang d’Héma-Québec ainsi que dans les collectes de fonds de la Fondation Santé Jonquière.

En ce qui a trait à Raymond Boulianne, en tant que fondateur et président de la filiale 276 de la Légion royale canadienne, il se consacre depuis 40 ans au bénévolat dans sa communauté. Il soutient les vétérans, perpétue le souvenir et participe activement à des organisations et à des tournois de hockey locaux, en plus de contribuer aux efforts de collecte de fonds des Chevaliers de Colomb.

La cérémonie est prévue ce jeudi 23 avril, dès 11 h, à la salle de bal de Rideau Hall. Celle-ci s'inscrit dans le cadre de la Semaine de l'action bénévole 2026, qui se déroule du jusqu’au 25 avril. 

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