Chantale Tremblay souhaite ériger un immeuble de 72 logements

La femme d’affaires Chantale Tremblay continue d’investir dans le centre-ville d’Alma. Au coût de 18 à 20 M$, elle prévoit notamment d’y faire construire un immeuble à logements de cinq étages à l’angle des rues Saint-Joseph et Collard, entre le restaurant Subway maintenant fermé et l’ancien palais de justice.

Le plan actuel fait état d’un immeuble de 72 logements répartis sur cinq étages. Deux des étages seront divisés en une quarantaine de studios déjà meublés destinés, entre autres, à des travailleurs ou à des étudiants. Rappelons qu’un studio est un logement d'une seule pièce faisant office de salon, de chambre et de petite cuisine, avec une salle de bain séparée.

Les trois autres étages accueilleront une trentaine de 3 ½ et de 4 ½ . « Mais ce n’est pas canné encore », précise Chantale Tremblay, expliquant que la distribution des types d’unités pourrait légèrement changer en cours de route.

Le projet implique de raser les locaux actuellement compris entre le 65 rue Saint-Joseph et l’ancien Palais de justice d’Alma.

Répondre à la demande

Selon la promotrice, le début imminent de plusieurs chantiers d’importance créera une demande accrue pour des appartements de courtes ou de moyennes durées à Alma. Elle fait surtout allusion à la modernisation de la centrale hydroélectrique d’Isle Maligne, qui s’échelonnera jusqu’en 2032 pour un investissement total estimé à 1,7 G$.

« Rio Tinto va faire venir beaucoup de monde l’extérieur pendant sept ans pour travailler là-dessus. »

Considérant leur proximité avec le Collège d’Alma, les studios pourront aussi servir à loger des étudiants, qui sont également nombreux à venir de l’extérieur.

Pour ce qui est des appartements de plus grande taille, Chantale Tremblay estime qu’ils seront idéaux pour les personnes qui souhaitent se rapprocher des services.

« En ce moment, à Alma, à part les RPA, il n’y a pas d’offre pour les gens qui, par exemple, ont 60 ans et plus et qui souhaitent vendre leur maison pour s’en aller plus proche des services. En s’en venant au centre-ville, ces personnes-là pourront avoir facilement accès à un gym, à une épicerie, à des boulangeries, à un cinéma, à des restaurants, à des festivals, etc. »

La promotrice aimerait pouvoir procéder à la démolition des infrastructures existantes en 2027 et entreprendre la construction de l’immeuble résidentiel au cours de la même année.

Ses ambitions concordent avec celles de la Ville d’Alma, qui a répété miser sur le développement résidentiel dans le cadre de sa démarche de revitalisation du centre-ville.