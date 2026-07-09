Le Parc national des Monts-Valin soulignera ses 30 ans avec un festival d'astronomie

Le Parc national des Monts-Valin célébrera son 30e anniversaire cet été avec deux nouvelles activités destinées à mettre en valeur ses paysages et son environnement exceptionnel. Parmi elles, un tout premier festival d'astronomie permettra au grand public de découvrir l'un des plus beaux ciels étoilés de la région.

Baptisé Saguenay sous les étoiles, l'événement se déroulera du 13 au 16 août et est organisé par le Club d'astronomie Sirius, qui dispose depuis l'an dernier d’un observatoire installé près du pavillon d'accueil du parc, à Saint-Fulgence.

Au programme : conférences, soirées d'observation et activités de découverte du ciel. Selon le site du club, les activités seront ouvertes à tous, mais la programmation complète sera dévoilée ultérieurement.

Trium Médias a tenté de rejoindre un porte-parole du club pour en savoir davantage au moment d’écrire ces lignes, mais sans succès.

De son côté, le directeur du Parc national des Monts-Valin, Pierre Guillot, a confirmé la tenue de ce festival, sans toutefois en révéler davantage.

« Ce sera une première et c'est toujours en préparation », dit-il.

Le choix du site n'est pas le fruit du hasard. Il est situé à près de 400 mètres d'altitude et offre des conditions idéales pour l'observation des étoiles loin des grandes sources de pollution lumineuse.

Le nouvel observatoire du Club Sirius avait été inauguré en mai 2025 après plusieurs années de préparation. Contrairement aux observatoires traditionnels coiffés d'un dôme, celui-ci ressemble davantage à une petite cabane dont le toit s'ouvre de chaque côté afin de permettre aux télescopes de pointer librement vers le ciel.

Selon le club, c'est un endroit idéal pour réaliser de belles observations et de belles photographies.

L'observatoire ne sert pas uniquement aux membres du club. Il a également été conçu pour favoriser la vulgarisation scientifique et pourrait accueillir des étudiants souhaitant réaliser des projets en astronomie.

Une exposition pour célébrer 30 ans d'histoire

En plus du festival d'astronomie, le Parc national des Monts-Valin profitera de son 30e anniversaire pour présenter une exposition photographique retraçant son histoire.

« Nous organisons une exposition réunissant les meilleurs clichés réalisés par les photographes qui ont travaillé au parc au cours des 30 dernières années », a révélé Pierre Guillot.

Le vernissage de cette exposition aura lieu le 12 septembre, dans le cadre de la Journée des parcs. Les visiteurs pourront ainsi découvrir l'évolution du parc à travers des images mettant en valeur ses paysages emblématiques, sa faune, sa flore ainsi que les nombreux moments marquants qui ont façonné ce territoire protégé depuis sa création.

Avec ces deux nouvelles activités, le Parc national des Monts-Valin souhaite souligner son anniversaire en mettant à l'honneur deux de ses plus grandes richesses : la beauté de ses paysages, immortalisée par les photographes au fil des décennies, et la qualité exceptionnelle de son ciel étoilé, qui attire désormais aussi les passionnés d'astronomie.