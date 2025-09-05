Culture ALMATOISE

Contenu commandité

Alisson Gobeil, jeune athlète almatoise paralympique de 20 ans, rayonne sur la scène internationale grâce à ses exploits et à sa détermination.

Alisson pratique la natation depuis son plus jeune âge. Son diagnostic d’ataxie spastique récessive, une maladie neuromusculaire qui affecte la moelle épinière et les nerfs, ne freine en rien son ascension. Au contraire, c’est avec le vent dans les voiles et ne reculant devant rien qu’elle poursuit ses études secondaires en sport études natation alliant rigueur et persévérance.

Ses efforts soutenus l’ont menée, en 2022, à remporter quatre podiums et à être couronnée l’athlète du mois. En 2023, elle a marqué l’histoire en détenant « les records canadiens du 50 m libre S5, du 100 m libre, du 50 m dos et du 200 m quatre nages individuel » (Comité paralympique canadien), notamment lors des Jeux parapanaméricains de Santiago.

Cette année, elle fera partie de l’équipe canadienne sélectionnée pour les Championnats du monde de paranatation, qui se tiendront à Singapour.

Nous tenons à souligner avec fierté le parcours exceptionnel d’Alisson et lui souhaitons de continuer à briller tant dans ses défis sportifs que personnels. Son courage et sa persévérance font d’elle un modèle inspirant pour la communauté.

