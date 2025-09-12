Contenu commandité

L'Atelier Romantique | La Guitare de Schubert et Paganini

Samedi, 27 septembre, 20h, Salle Michel-Côté

Saviez-vous que le comité Concerto compte parmi ses membres un rare spécialiste mondial de la guitare romantique, virtuose accompli, collectionneur de prix d’interprétation, concertiste de renommé internationale? Nous avons la chance qu’il ouvre notre 29e saison : Pascal Valois. Faut-il le rappeler, notre ami Pascal a débuté ses études en guitare au Collège d’Alma, où il enseigne désormais (de même qu’au Conservatoire de musique de Saguenay) et où il a enregistré trois de ses cinq albums à ce jour. Qui, mieux que lui-même, pourrait alors parler du spectacle qu’il nous présente? Voici quelques mots croqués sur le vif à propos du concert :

CE QUE NOUS ENTENDRONS

« On débutera la soirée par la pièce Ständchen, qui est un arrangement d'une œuvre de Schubert par le compositeur hongrois Johan kaspar Mertz. Je trouve que cet arrangement met superbement en valeur toutes les ressources techniques et expressives de la guitare. Ensuite, de Schubert également, on enchainera avec la sonate Arpeggione. C'est une œuvre magistrale composée pour un instrument qui n'existe plus : l’arpeggione, appelé aussi guitare-violoncelle ou guitare d'amour. Selon moi, la sonate Arpeggione est l'une des œuvres les plus magnifiques du répertoire classique. Comme c'est souvent le cas dans la musique de Schubert, les mélodies sont inoubliables et la musique est pleine de rebondissements. On sait que Schubert jouait de la guitare, même s'il n'a jamais composé expressément pour cet instrument. Il a cependant arrangé cette œuvre remarquable du compositeur tchèque Wenzel Matiegka pour un quatuor avec guitare, le Lento e Patetico et Zingara, extrait du Notturno op. 21, qui suivra le Caprice de Paganini.»

« De son côté, Paganini était non seulement guitariste, mais il a aussi composé plusieurs œuvres pour guitare. J'ai tiré de son répertoire la romance de la Grande sonate et le menuet extrait du Quatuor opus 4 no 1. Je trouve que ces deux œuvres ont des mélodies extrêmement bien construites, ce qui est l'une des principales qualités de la musique de Paganini. Nous avons enfin arrangé le Caprice no 24 de Paganini pour violon, violoncelle et guitare. Je trouvais qu'il était intéressant de voir comment ces instruments peuvent se mesurer au défi technique que renferme ce thème et variations. »

L’ENSEMBLE

Pour cette soirée romantique, le guitariste sera accompagné de Jessy Dubé au violon, Sari Tsuji à l’alto et Marie-Michel Beauparlant au violoncelle : « trois musiciennes formidables avec une feuille de route incroyablement fournie, » précise-t-il. Le quatuor jouera sur des instruments d’époque et, comme c’était la coutume, laissera une large place à l’improvisation, faisant de chaque concert un moment unique.

Une excellente 29e saison avec nous!

Éléonore Côté, membre Concerto

Billets en vente dès maintenant

Pour plus de détails

418-545-3330 / 1 877-545-3330