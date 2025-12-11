L’activité physique pour favoriser l’inclusion

Bien installé depuis plus de deux ans au cœur de Métabetchouan, le centre de conditionnement Studio-X a une chaleureuse tradition du temps des Fêtes alors que chaque année, ses membres et la population sont invités à participer à un « Mega Wod », où les participants collaborent à un brunch des Fêtes après avoir durement trimé lors d’une session d’entraînement en groupe le matin.

Cette année toutefois, la cofondatrice du centre, Lindsay Tremblay, ainsi que sa partenaire Sandra Lefebvre, avaient un objectif différent. Lindsay explique : « Le but initial est toujours de réunir le plus de monde possible pour vivre un événement ensemble. Mais cette année, on voulait aussi intégrer les gens des autres communautés ethniques de Métabetchouan et des environs. On a approché le comité d’intégration des nouveaux arrivants de la ville de Métabetchouan pour les inviter à participer à notre activité Mega Wod. »

Consistant en une séance matinale d’entraînement ouverte à tous, suivie d’un brunch sur l’heure du midi, le Mega Wod a eu lieu le 29 novembre dernier avec, entre autres, le but d’inciter la ville et la population à organiser davantage d’activités similaires au sein du village.

« Je voulais contribuer à l’intégration et au bien-être des nouveaux résidents. L’activité physique est un outil puissant pour favoriser l’inclusion, créer des liens et adopter un mode de vie sain dès les premiers pas dans la région. Chez Studio X, on offre par exemple des séances d’essai gratuites ou à prix réduit. »

Selon Lindsay et l’équipe de Studio X, le Mega Wod est une bonne occasion pour eux de s’intégrer dans la ville.

« Cette année, on a décidé de faire ça plus familial en incluant les familles, d’ici et d’ailleurs, à participer et contribuer à ce “Pot-Luck” multiculturel. »

Un brunch Québéco-Mexicain

Cette année, l’équipe de Studio X n’avait pas à chercher très loin pour différencier leur formule. Claudia Pavon, originaire de Veracruz au Mexique et employée du centre depuis juillet passé, s’est proposée pour faire de délicieux tacos.

Il y a trois ans, elle et ses enfants ont suivi son mari, employé chez LAR Machinerie, pour s’installer dans la municipalité.

« Au début, j’ai fait le processus des cours de francisation à Alma. Ce sont des cours qui ont été vraiment bons. J’ai ensuite eu un bébé, qui est maintenant âgé de deux ans. Après mon congé de grossesse, j’ai travaillé au Restaurant le Rond-Point, ensuite à la boucherie La Tablée du Lac avant de me joindre au gym en juillet. »

Au Mexique, Claudia Pavon travaillait principalement en cuisine et anciennement dans le domaine de l’hôtellerie. Elle accueillait évidemment avec enthousiasme l’idée de ce potluck de Noël dont c’était la première participation pour elle.

« J’adore vivre ici mais évidemment, pour Noël c’est plus difficile, car on n’a pas nos familles. Ici j’ai juste mon conjoint et mes enfants. C’est certain que c’est différent. Au Mexique je viens d’une énorme ville. Beaucoup de personnes et de bruit. Mais il y a beaucoup d’ambiance. Dans ma culture, faire la fête c’est très présent. Il y a des fêtes différentes toutes les fins de semaine. Quand je suis arrivée ici, tout était différent. C’est pas commun d’entendre du bruit ou des fêtes en plein air. Ça arrive, mais pas aussi souvent qu’au Mexique. Il y a beaucoup d’autres choses différentes. La culture, les gens, la nourriture. Mais les habitants d’ici sont tellement gentils. Ils sont gentils avec moi, mon conjoint, ma fille et mon garçon. »

Outre son jeune fils, sa fille âgée de 13 ans fréquente l’école secondaire Curé-Hébert à Hébertville. Elle est née au Mexique mais a parfaitement réussi la difficile transition de pays.

« Au début c’est sûr qu’elle n’avait pas encore d’amis, ne parlait pas encore français et était gênée. Mais elle a rapidement appris et quand tu te fais un premier ami, le reste vient tout seul. Elle est maintenant adolescente et très heureuse. »