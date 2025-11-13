Centre Bang : un tremplin pour l’audace et la créativité

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Fondé officiellement en 2013, le Centre Bang est le fruit de l’intégration de deux centres d’artistes historiques de la région, la Galerie Séquence et Espace virtuel, qui ont chacun contribué à l’évolution de l’art contemporain au Saguenay. Cette fusion a permis de rassembler les communautés, les orientations artistiques et les ressources offertes aux artistes, tout en s’inscrivant dans une continuité historique remontant à 1958 avec la fondation du Cercle des arts de Saguenay. Depuis, Bang n’a cessé de soutenir les artistes émergents et établis, en misant sur l’innovation et la prise de risques créatifs.

Aujourd’hui, le Centre Bang propose des espaces de production et de diffusion uniques : l’Espace Séquence et la librairie Point de Suspension, l’Espace Virtuel, l’Espace Partagé à la Bibliothèque Hélène-Pedneault de Jonquière, ainsi que le projet Km3, un lot forestier à Saint-Nazaire. Anick Martel, coordonnatrice générale et artistique, rappelle, « nous accompagnons les artistes dans la durée, pour qu’ils puissent réaliser leurs projets et faire évoluer leur carrière. »

Bang offre une programmation gratuite et accessible à tous, mettant en avant l’audace et l’expérimentation. À partir du 13 novembre, le centre présentera deux expositions de Cindy Dumais, qui explorent la relation entre artiste et commissaire ainsi que le processus créatif à partir d’une collection de premiers jets d’auteur·trices québécois·es. À la Bibliothèque Hélène-Pedneault, les visiteurs peuvent découvrir le travail de Joanie Simard, où l’artiste explore la thématique des oubliettes à travers différents médiums dont la photographie, le dessin et la sculpture. Laurie Boivin, médiatrice culturelle et responsable des communications souligne, « c’est fascinant de voir comment chaque artiste apporte sa propre vision et sa propre expérimentation. »

Le Centre Bang soutient également la littérature comme notamment celle de l’auteur fransaskois Jean Marie Michaud, qui est en résidence de ressourcement au centre Bang cet automne et travaille sur la réécriture de sa pièce Un jour de grand vent. Le centre favorise aussi les échanges internationaux et intersectoriels, permettant aux artistes de créer, explorer et réseauter dans un environnement stimulant.

Gratuité, accessibilité et collaboration sont au coeur de la démarche du Centre Bang. Conférences, lancements, résidences ou activités en forêt permettent au public de découvrir l’art contemporain sous toutes ses formes. « Notre force, c’est la collaboration : avec les artistes, les organismes locaux et nos partenaires, nous créons un écosystème culturel unique au Saguenay », conclut Anick Martel.

Pour suivre la programmation et les activités du Centre Bang, rendez-vous sur Instagram, Facebook ou le site web du centre.

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

540, Sacré-Coeur Ouest, 2e étage, suite 8, Alma

Consultez les événements culturels à ne pas manquer en région.