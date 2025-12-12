Les meilleurs raids plus anciens à faire solo pour l'or, le transmog et pour le plaisir !

Contenu commandité

La seule route que j’ai jamais connue

Si vous êtes déjà entré seul dans un ancien raid de World of Warcraft, vous connaissez cette sensation. Ce mélange étrange de nostalgie, de petite victoire personnelle et de « Wow — avant, il fallait 24 autres personnes pour ça ». Le raid en solo est presque devenu un loisir à part entière et, honnêtement, c’est l’une des activités les plus relaxantes du jeu.

Le raid en solo peut prendre beaucoup de temps, et un mauvais détour peut vous faire perdre toute votre progression. Ce guide se concentre sur les meilleurs anciens raids à faire en solo pour l'or, le transmog et le simple plaisir, sans langage rigide ni transitions robotiques. Juste des conseils pratiques, avec un peu de personnalité.

Pourquoi le solo d’anciens raids reste aussi plaisant

Le frisson d’entrer seul dans un raid

Il y a quelque chose de très satisfaisant à pousser les énormes portes d’un raid et à réaliser que vous êtes tout le groupe. Pas de chef de raid qui crie. Pas de spam « ready check ? ». Juste vous et ce qui vous attend à l’intérieur.

La musique résonne un peu plus fort. Les boss paraissent… plus petits que dans vos souvenirs. Mais l’endroit garde cette énergie dramatique qui transforme le farm en rituel familier.

Ce qui rend un raid ancien « digne d’être solo »

Un raid mérite vraiment sa place quand il coche plusieurs cases :

Bon rendement en or par heure

Transmogs ou armes emblématiques

Montures qui restent superbes en 2025

Boss sans mécaniques pénibles

Une ambiance agréable à revisiter

Heureusement, WoW en regorge. Passons à ceux qui attirent encore les joueurs semaine après semaine.

Icecrown Citadel (WotLK)

Pourquoi les joueurs le farment encore

Entrer à ICC, c’est une vague de souvenirs. La neige qui craque sous les pas, la Citadelle qui domine l’horizon, Arthas qui murmure ses tirades dramatiques en arrière-plan — ça ne vieillit jamais.

Butin précieux et montures

Rênes d’Invincible (oui, cette monture)

Transmog très « chevalier de la mort »

Familiers Val’kyrs

Or brut + objets à revendre

Quiconque dit qu’il ne farm plus Invincible ment probablement. Le taux de drop est toujours minuscule, mais la chasse fait partie du plaisir.

Firelands (Cataclysm)

L’attrait d’un terrain de jeu en feu

Les Terres de Feu sont toujours aussi impressionnantes. Un enfer flamboyant rempli de géants de lave, avec cette lueur orange iconique un peu trop intense. Et Ragnaros reste spectaculaire lorsqu’il jaillit de la lave comme un acrobate volcanique furieux.

Montures, familiers et transmogs à viser

Flametalon d’Alysrazor

Œuf fumant de Millagazor (la monture de Rag)

Deux ensembles complets de transmog druide enflammé

Recettes d’artisanat rares

Vous ressortirez avec les sacs pleins d’objets à vendre, ce qui en fait aussi un très bon raid pour l’or brut.

Throne of Thunder (Mists of Pandaria)

Pourquoi c’est un plaisir visuel

À l’époque, cette extension était l’une des plus belles créations de Blizzard's. Beaucoup de visuels soignés et une touche de fantaisie. Ce raid pousse tout encore plus loin : temples orageux, architecture zandalari, salles de dinosaures luminescentes. Si vous aimez les thèmes « empire ancien et apocalypse, c’est pour vous.

Récompenses notables

Transmog de dinomancien

Butin inspiré des sauroks et des trolls

Familiers pour les hauts faits Raiding With Leashes

Or brut correct et objets verts

Le raid est un peu labyrinthique, mais une fois le plan en tête, tout s’enchaîne facilement.

Black Temple (Burning Crusade)

Nostalgie et butin classique

On sent presque l’énergie de 2007 dès l’entrée. Le Temple Noir déborde de personnalité, même avec ses polygones plus anguleux et sa palette sombre.

Sources d’or faciles

Beaucoup de trash mobs → beaucoup d’objets à revendre

Des patrons qui se vendent encore

Des armes classiques au look toujours impressionnant

Illidan peut lâcher les Glaives de guerre d’Azzinoth, même si seuls les Chasseurs de démons peuvent les utiliser aujourd’hui. Toujours agréable à montrer.

Antorus, le Trône ardent (Legion)

Pourquoi c’est encore l’un des plus beaux raids

Antorus a ce style cosmique et brûlé par le Vide, très science-fiction, que peu de raids égalent. Rien que les ciels valent la visite, avec leurs tempêtes gangrenées et planètes lointaines.

Ce qui le rend amusant en solo

Ensembles de classe superbes

Une quantité surprenante d’or brut

Familiers et rares de Legion

Armes à thème titan qui vont très bien avec les transmogs modernes

Les combats se terminent vite aujourd’hui, sans mauvaise surprise.

Combien d’or peut-on vraiment gagner ?

Les joueurs surestiment parfois cet aspect. Les anciens raids ne vous rendront pas riche du jour au lendemain, mais ils offrent un revenu régulier.

Attentes en or brut

En moyenne :

Raids WotLK : 200–350 po par run

Raids Cataclysm : 350–600 po par run

Raids Mists of Pandaria : 400–700 po par run

Raids Legion : 300–600 po par run

Le vrai gain vient surtout de ce que vous revendez, pas uniquement des boss.

Sources d’or bonus

Objets verts vendus 15–50 po

Anciennes recettes (certaines valent encore des milliers)

Familiers revendables à l’hôtel des ventes

BoE d’anciennes extensions encore recherchés

En faisant une boucle sur plusieurs raids, vous obtenez une somme confortable chaque semaine.

Conseils pour un farm solo plus rapide et simple

Classes et spécialisations idéales

Tout fonctionne presque aujourd’hui, mais certaines classes rendent le tout très rapide :

Chasseur de démons — mobilité exceptionnelle

Druide — formes de voyage instantanées

Chasseur — dégâts de zone à distance simples

Paladin — excellente survie

Cela dit, jouez ce qui vous amuse. C’est votre moment détente.

Add-ons utiles

Quelques outils peuvent aider :

LootAppraiser — suit la valeur du butin

MogIt — prévisualisation de transmog

Rien d’obligatoire ; les anciens raids ne résistent plus vraiment.

Astuces d’efficacité hebdomadaire

Commencez par les raids les plus longs.

Videz vos sacs — ces raids lâchent beaucoup de déchets.

Utilisez une monture avec marchand si possible.

Vérifiez la difficulté — certaines montures ne tombent qu’en Héroïque/Mythique.

FAQ

Combien de temps dure un raid solo en moyenne ?

Cela dépend beaucoup du raid.

Toutes les classes peuvent-elles solo les anciens raids ?

Oui. Sauf mécaniques particulières, presque tous les raids pré-Shadowlands sont entièrement faisables en solo par toutes les classes.

Les verrouillages sont-ils liés au compte ?

Non. Ils sont par personnage. Vous pouvez farmer avec plusieurs personnages chaque semaine.

Les anciens raids donnent-ils de bons transmogs ?

Certains des transmogs les plus appréciés du jeu viennent des anciens raids, surtout ceux de Legion, BC et MoP.

Conclusion

Certains trouvent étrange de faire des activités de groupe en solo dans un MMO. Pourtant, beaucoup de joueurs aiment ça, et le jeu le permet clairement. Que vous soloiez pour farmer tranquillement ou parce que vous n’avez pas envie d’interagir avec d’autres joueurs, c’est agréable de voir que Blizzard prend aussi ces profils en compte lors de l’équilibrage.

Certains trouvent étrange de faire des activités de groupe en solo dans un MMO. Pourtant, beaucoup de joueurs aiment ça, et le jeu le permet clairement. Que vous soloiez pour farmer tranquillement ou parce que vous n'avez pas envie d'interagir avec d'autres joueurs, c'est agréable de voir que Blizzard prend aussi ces profils en compte lors de l'équilibrage.