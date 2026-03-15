Épauler la jeunesse vers la réussite, faire briller les talents

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Dirigeante engagée, Marie-Ève Gravel porte une vision claire : appuyer le développement du Collège, valoriser le travail des équipes et créer les conditions favorables à la réussite éducative des étudiantes et étudiants. Pour elle, accompagner la jeunesse représente un privilège et une responsabilité collective, un principe mobilisateur qui anime l’ensemble de la communauté collégiale.

C’est en cohérence avec cette vision que Marie‑Ève Gravel contribue activement à l’évolution du Collège d’Alma depuis 2011, dont quatre années à la barre de l’organisation, incarnant un leadership fondé sur l’écoute, la reconnaissance, la confiance et la valorisation de l’innovation afin que rayonne la mission éducative, humaine et sociale du Collège.

En plus d’avoir mis sur pied la Fondation du Collège d’Alma, elle assume la présidence du conseil d’administration de COlab, centre de recherche en innovation sociale et culture numérique, celle de l’Université du Québec à Chicoutimi, de même que la vice-présidence d’Agrinova, organisation jouant un rôle clé dans l’écosystème agroalimentaire québécois.

L’ensemble de ces engagements témoigne d’une volonté profonde de créer des ponts entre l’éducation, la recherche, l’innovation et le développement régional, afin de contribuer au développement d’une main-d’œuvre qualifiée et de citoyennes et citoyens actifs, ainsi qu’à la vitalité économique, culturelle et scientifique du territoire.

« Le leadership, qu’il soit féminin ou masculin, se construit en reconnaissant les talents de chacun et chacune, en leur permettant de s’exercer et en les faisant briller.»

Consultez le cahier spécial de toutes ces femmes inspirantes !

Collège d'Alma

675, boulevard Auger Ouest, Alma

418 668-2387