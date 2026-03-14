Linda Gaudreault, une entrepreneure qui a à cœur sa communauté

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Pharmacienne propriétaire depuis 1988, Linda Gaudreault porte l’entrepreneuriat en elle depuis toujours. Lorsqu’elle acquiert sa pharmacie, un seul employé travaille avec elle. Aujourd’hui, l’entreprise a triplé en superficie et rassemble une trentaine d’employés.

Dès le départ, sa priorité a toujours été la qualité des services professionnels. Pour Mme Gaudreault, la prise en charge des patients passe avant tout. Depuis près de 25 ans elle offre en spécialité la préparation de produits stériles pour certains soins à domicile.

Son implication communautaire est toute aussi marquée. Membre de l’Association des femmes en affaires Lac-St-Jean-Est (d’ailleurs nommée femme d’affaire de l’année en 2008 !), elle a siégé au conseil d’administration de Desjardins et a contribué pendant près de dix ans au développement du groupe Le PAS, à ses débuts. Depuis une décennie, elle siège également à la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma. Présente au Club Rotary depuis sa fondation locale, elle en est aujourd’hui la seule membre fondatrice toujours active.

Avec son équipe, elle soutient Enfant Soleil. Avec les autres propriétaires Familiprix du Lac St-Jean, elle agit comme partenaire officiel de la Véloroute des Bleuets et est également engagée dans le salon de la FADOQ avec les autres Familiprix du Saguenay – Lac-St-Jean. Elle encourage également l’engagement de ses collègues dans diverses causes. Au sein de son entreprise, elle adhère à la carboneutralité.

Elle a également été mentore auprès d’entrepreneurs émergents pendant environ dix ans et elle est très fière de voir évoluer les entreprises qu’elle a accompagnées.

À travers chaque implication, un fil conducteur s’impose : bâtir durablement, investir dans les gens et contribuer, concrètement, à la vitalité de sa communauté.

« Être entrepreneure, c'est oser améliorer ses services en continue et toujours être à l'écoute de ses clients. »

Consultez le cahier spécial de toutes ces femmes inspirantes !

Familiprix Linda Gaudreault, Elliot Doyle et Yann Gosselin-Gaudreault

195 Bd de Quen, Alma

418 669-1911