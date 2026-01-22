MRChronique

LES DÉCISIONS DE VOTRE MRC | EN BREF

Lors de la dernière séance du conseil, plusieurs sujets clés pour notre territoire ont été abordés :

- Activités portes ouvertes - Projet de développement d'énergie solaire ;

- Confirmations de subvention du MAMH - Projets de collaboration intermunicipale ;

- Projet des cadets de la Sûreté du Québec.

Pour revoir la dernière séance complète

Prochain conseil de la MRC : mardi le 10 février à 19h30

Restez connecté(e) pour ne rien manquer des décisions qui façonnent notre MRC!

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA)

Vous avez 60 ans et plus et résidez dans l’une des municipalités de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est?

La MRC et plusieurs municipalités du territoire renouvellent actuellement leur politique Municipalité amie des aînés (MADA) afin d’offrir des services et un milieu de vie adaptés à leurs besoins.

💬 Votre opinion est précieuse

Prenez quelques minutes pour répondre à ce sondage et contribuer à améliorer la qualité de vie des aînés de nos communautés.

👉 Sondage : https://tinyurl.com/MADA-MRCLSJE

Pour en savoir davantage sur les consultations citoyennes

LA MRC, C'EST… L'ASCENSION-DE-NOTRE SEIGNEUR !

Située au nord du territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, la municipalité de L’Ascension-de-Notre-Seigneur se distingue par la richesse de son patrimoine, la beauté de ses paysages et la chaleur de sa communauté.

Fondée en 1919, la municipalité trouve ses origines dans le courage et la détermination de ses premiers colons, notamment monsieur Alphonse Maltais, qui s’y établit avec sa famille en 1896. Ce territoire, autrefois façonné par la forêt et la rivière, est aujourd’hui reconnu pour la qualité de vie qu’il offre à ses habitants et pour ses attraits touristiques qui mettent en valeur son environnement exceptionnel.

UN TERRITOIRE FAÇONNÉ PAR LA RIVIÈRE PÉRIBONKA

La rivière Péribonka, véritable colonne vertébrale du territoire, offre un décor naturel grandiose et un potentiel récréotouristique unique. C’est un lieu de prédilection pour les amateurs de plein air, de navigation et de paysages.

DES ATTRAITS TOURISTIQUES D’EXCEPTION

Parmi les incontournables, on retrouve les Jardins Scullion, un site horticole d’une beauté remarquable qui attire chaque année des milliers de visiteurs, ainsi que le Camp Patmos et Évasion Péribonka, qui offrent des expériences inoubliables.