Sophie Verreault, nouvelle propriétaire de Racine Karé

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Depuis un mois, Sophie Verreault est officiellement la nouvelle propriétaire de Racine Karé, une entreprise dans le domaine de la fleuristerie bien connue à Alma. Elle y était à l’emploi depuis déjà un an afin de favoriser une douce transition.

Infirmière bachelière de formation, Sophie s’est rapidement orientée vers la gestion après ses études. Elle a occupé différents postes de gestionnaire dans le milieu de la santé, développant une solide expérience en organisation et en gestion d’équipe. Toutefois, l’entrepreneuriat était déjà bien ancré en elle. « Mon grand-père était entrepreneur, donc j’ai toujours baigné dans l’entrepreneuriat », raconte Sophie.

C’est durant son congé de maternité qu’elle a pris le temps de se questionner sur la suite. Elle souhaitait un projet qui lui permettrait de faire de la gestion à sa couleur, et du développement qui n’aurait de limite que son ambition. Elle a alors suivi une formation en gestion d’entreprise et PME, ainsi qu’un cours en fleuristerie.

Devenir propriétaire de Racine Karé représente pour elle l’occasion de gérer à sa façon, avec une approche humaine, et de faire évoluer l’entreprise selon sa vision. Passionnée par le développement, elle souhaite notamment accroître le volet corporatif à court et moyen terme.

Avec cette nouvelle étape, Sophie amorce un chapitre professionnel qui lui ressemble et qui lui permet de relever des défis à la hauteur de ses ambitions.

« Être une femme entrepreneure, c’est oser voir grand tout en plaçant l’humain au cœur de chaque décision. L’ambition et les valeurs ne s’opposent pas, elles se renforcent »

Consultez le cahier spécial de toutes ces femmes inspirantes !

Racine Karé

435, rue Sacré-Coeur O, Alma

418 758-1685