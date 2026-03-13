Oser pour faire rayonner les gens d'ici

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À 27 ans, elle a déjà compris une chose essentielle : les plus belles opportunités arrivent souvent lorsqu’on ose provoquer les rencontres.

Originaire de Saint-Félicien et aujourd’hui Almatoise de coeur, elle évolue dans le monde des médias avec une motivation claire : faire rayonner les gens, les entreprises et les initiatives de la région. Pour elle, le Saguenay–Lac-Saint-Jean est un territoire unique, porté par des gens passionnés et solidaires. « Ici, les entreprises, les organisations et les citoyens sont profondément interconnectés. Les gens travaillent fort, mais surtout, ils travaillent souvent pour faire rayonner les autres. »

C’est cette proximité humaine qui la passionne depuis toujours. Curieuse et profondément intéressée par les parcours de vie, elle trouve dans les médias locaux un espace où les histoires prennent tout leur sens. Chaque rencontre devient une occasion de découvrir un projet, un défi ou une réussite qui mérite d’être racontée.

Aujourd’hui, c’est chez Trium Médias qu’elle déploie pleinement cette vision. Dans cet environnement dynamique, elle contribue à mettre en lumière les entreprises et les organisations qui façonnent la vitalité de la région. « Trium m’a permis de faire un grand pas dans ma carrière. C’est un milieu où les idées peuvent prendre vie et où on travaille concrètement à faire rayonner notre territoire. »

Mais s’il y a un mot qui définit son parcours, c’est sans doute oser. Oser suivre une voie qui la passionne, même lorsque l’avenir semble incertain. Oser créer des opportunités plutôt que de les attendre. Oser proposer des idées nouvelles et tracer sa propre place.

Cette audace s’est construite au fil des expériences. Très jeune, elle plonge dans l’univers des médias et apprend rapidement à faire sa place dans un milieu exigeant. Avec le temps, elle développe une confiance et une capacité d’adaptation qui lui permettent aujourd’hui d’évoluer dans un rôle de plus en plus stratégique.

Ce qui la motive au quotidien reste pourtant très simple : les gens. Là où certains voient le contact humain comme une dépense d’énergie, elle y trouve plutôt sa plus grande source d’inspiration. « Les gens m’énergisent. Chaque personne a une histoire, chaque entreprise a un parcours, et j’aime profondément découvrir ce qui les anime. »

Lorsqu’elle regarde le chemin parcouru, elle constate que chacune des étapes de sa vie a été guidée par le courage d’essayer.

Et si elle avait un message à transmettre aux femmes qui liront ce cahier, il serait simple, mais puissant : arrêter de se freiner par peur du regard des autres et saisir les occasions qui se présentent.

« Dans la vie, il faut oser. Le pire qu'il peut arriver… c’est que ça fonctionne. »

Consultez le cahier spécial de toutes ces femmes inspirantes !

Trium Médias

654, boulevard des Cascades, Alma

418 376-3774