SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 13 mars 2026

Extra

Temps de lecture : 1 min 52 s

Gabrielle Picard, stratège marketing

Oser pour faire rayonner les gens d'ici

Le 13 mars 2026 — Modifié à 13 h 53 min
Par Trium Médias

Contenu commandité

À 27 ans, elle a déjà compris une chose essentielle : les plus belles opportunités arrivent souvent lorsqu’on ose provoquer les rencontres.

Originaire de Saint-Félicien et aujourd’hui Almatoise de coeur, elle évolue dans le monde des médias avec une motivation claire : faire rayonner les gens, les entreprises et les initiatives de la région. Pour elle, le Saguenay–Lac-Saint-Jean est un territoire unique, porté par des gens passionnés et solidaires. « Ici, les entreprises, les organisations et les citoyens sont profondément interconnectés. Les gens travaillent fort, mais surtout, ils travaillent souvent pour faire rayonner les autres. »

C’est cette proximité humaine qui la passionne depuis toujours. Curieuse et profondément intéressée par les parcours de vie, elle trouve dans les médias locaux un espace où les histoires prennent tout leur sens. Chaque rencontre devient une occasion de découvrir un projet, un défi ou une réussite qui mérite d’être racontée.

Aujourd’hui, c’est chez Trium Médias qu’elle déploie pleinement cette vision. Dans cet environnement dynamique, elle contribue à mettre en lumière les entreprises et les organisations qui façonnent la vitalité de la région. « Trium m’a permis de faire un grand pas dans ma carrière. C’est un milieu où les idées peuvent prendre vie et où on travaille concrètement à faire rayonner notre territoire. »

Mais s’il y a un mot qui définit son parcours, c’est sans doute oser. Oser suivre une voie qui la passionne, même lorsque l’avenir semble incertain. Oser créer des opportunités plutôt que de les attendre. Oser proposer des idées nouvelles et tracer sa propre place.

Cette audace s’est construite au fil des expériences. Très jeune, elle plonge dans l’univers des médias et apprend rapidement à faire sa place dans un milieu exigeant. Avec le temps, elle développe une confiance et une capacité d’adaptation qui lui permettent aujourd’hui d’évoluer dans un rôle de plus en plus stratégique.

Ce qui la motive au quotidien reste pourtant très simple : les gens. Là où certains voient le contact humain comme une dépense d’énergie, elle y trouve plutôt sa plus grande source d’inspiration. « Les gens m’énergisent. Chaque personne a une histoire, chaque entreprise a un parcours, et j’aime profondément découvrir ce qui les anime. »

Lorsqu’elle regarde le chemin parcouru, elle constate que chacune des étapes de sa vie a été guidée par le courage d’essayer.

Et si elle avait un message à transmettre aux femmes qui liront ce cahier, il serait simple, mais puissant : arrêter de se freiner par peur du regard des autres et saisir les occasions qui se présentent.

« Dans la vie, il faut oser. Le pire qu'il peut arriver… c’est que ça fonctionne. »

Consultez le cahier spécial de toutes ces femmes inspirantes !

Trium Médias

654, boulevard des Cascades, Alma  

418 376-3774

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La Flashe : habiter le territoire autrement
Publié hier à 15h30

La Flashe : habiter le territoire autrement

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi? Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région. Cette campagne ...

LIRE LA SUITE

Culture Almatoise
Publié le 5 mars 2026

Culture Almatoise

Contenu commandité C’est le lundi 2 mars dernier que La Marmite Fumante procédait à son déménagement officiel dans les nouveaux locaux de Coderr. Créé en 1991 et installé dans l’ancien presbytère Saint-Joseph, cet organisme repose entièrement sur l’engagement de bénévoles. Il assure, depuis plus de 30 ans, la préparation et la distribution de ...

LIRE LA SUITE

Checklist : les éléments techniques à valider avant un investissement en transport lourd
Publié le 4 mars 2026

Checklist : les éléments techniques à valider avant un investissement en transport lourd

Investir dans un équipement de transport lourd représente une décision stratégique pour toute entreprise œuvrant dans les secteurs industriels, municipaux ou du recyclage. Au-delà du coût d’acquisition, ce type d’investissement influence directement la productivité, la sécurité et la rentabilité des opérations à long terme. Une analyse rigoureuse ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES