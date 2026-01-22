Matelas Avantages : dix ans de confort local et un nouveau souffle

Contenu commandité

Née en 2016 à Alma, Matelas Avantages est l’œuvre de deux entrepreneurs passionnés, Vincent Tremblay et Raphaël Guay. Leur idée : offrir à la région des matelas et des accessoires de sommeil entièrement québécois et conçus pour durer.

En quelques années, Matelas Avantages est devenue un partenaire de confiance pour de nombreux hôtels et auberges qui souhaitent offrir un meilleur sommeil à leurs visiteurs.

Une technologie qui a propulsé la marque

En 2020, l’entreprise a pris un virage technologique majeur avec le lancement de la technologie Matelas Avantages. Ce concept sépare le matelas en deux parties : une base durable garantie à vie et une zone de confort amovible.

L’idée est simple : lorsque la couche supérieure s’use, on la remplace sans jeter tout le matelas. Ce système modulaire réduit les déchets et permet de conserver le même matelas pendant de nombreuses années. Les avantages sont nombreux et à tous les niveaux : écologique, économique, adaptable et durable! Surtout, chaque type de personne peut y trouver son compte.

Cette innovation a rapidement propulsé la marque. Les propriétaires ont décliné le concept en Oreillers Avantages, un oreiller ergonomique qui a conquis plus de 8 000 clients déjà.

Un investissement majeur et une nouvelle image

Pour son dixième anniversaire, Matelas Avantages a vu grand. L’équipe a investi plus de 100 000 $ pour agrandir et rénover sa boutique d’Alma. Le nouveau magasin offre le plus grand choix de matelas du Saguenay–Lac Saint Jean, en ayant doubler la surface d’exposition. L’entreprise en a également profité pour rafraîchir son image de marque.

Au delà des produits, Matelas Avantages continue de s’entourer de spécialistes de la santé pour mieux comprendre le corps humain. Cette collaboration permet d’offrir des conseils personnalisés et de s’assurer que chaque client repart avec le matelas adapté à sa morphologie et à ses habitudes de sommeil.

Un anniversaire célébré en grand

Du 22 au 25 janvier 2026, la boutique inaugurera son nouveau chapitre avec une vente du 10ᵉ anniversaire. Pendant quatre jours, le public découvrira l’espace rénové et profitera d’offres exclusives : rabais importants, cadeaux et surprises. Ce sera l’occasion de constater sur place l’évolution de Matelas Avantages, de tester la technologie modulable et les lits ajustables, et de rencontrer l’équipe derrière l’aventure. Découvrez également les nouvelles lignes de matelas Serta et Simons.

Rendez vous à Alma

Installé au 1714, avenue du Pont Sud à Alma, Matelas Avantages invite les habitants de la région et d’ailleurs à venir célébrer ses dix ans. Que ce soit pour changer de matelas, découvrir un lit ajustable ou simplement visiter la nouvelle boutique, chacun y trouvera confort, conseils et produits entièrement québécois.

Matelas Avantages

1714, avenue du Pont Sud, Alma

418 669-9267