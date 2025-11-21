On craint pour la vie d'un jeune homme

Un accident est survenu dans le 10e Rang à Saint-Gédéon plus tôt aujourd’hui. Le chemin est ainsi fermé à la circulation entre la route des Quatorze-Arpents et la route du Lac Ouest.

Une collision entre deux voitures s’est produite peu après midi ce vendredi.

La Sûreté du Québec (SQ) rapporte que deux personnes ont subi des blessures. L’une d’elles, un homme dans la vingtaine, est dans un état critique. On craint d’ailleurs pour sa vie, indique la SQ.

La route demeurera fermée à la circulation dans les deux directions jusqu’à nouvel ordre, selon Québec 511.