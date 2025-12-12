La Sûreté du Québec distribue un guide de prévention aux commerçants

Dans les dernières semaines, les propriétaires et employés des commerces de la MRC Lac-Saint-Jean-Est ont reçu un guide de prévention de la Sûreté du Québec (SQ) visant à réduire les risques de vols à l’étalage, d’introductions par effraction et de vols qualifiés.

Le guide, conçu en août 2025, regroupe l’ensemble des recommandations qui existaient auparavant sous forme de plusieurs fascicules distincts qu’il était possible de récupérer dans les postes de police.

« On a tout amassé dans un seul document pouvant être envoyé à travers les chambres de commerce », explique le sergent Hugues Beaulieu, agent d’information pour la SQ.

Proposant une trentaine de conseils pour réduire les risques de vols, allant de l’aménagement de l’espace dans les commerces à l’installation d’équipements de surveillance en passant par la sensibilisation du personnel aux bonnes pratiques de sécurité à adopter, celui-ci a notamment été relayé par la Chambre de commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est (CCILSE).

« Ce qu’on nous a demandé, c’est de transmettre l’information à nos membres, mais pas nécessairement de la partager publiquement sur nos réseaux sociaux pour ne pas donner la puce à l’oreille aux voleurs. », explique Kathleen Voyer, directrice générale de la CCILSE.

Une tendance qui inquiète

Selon le plus récent rapport annuel d’activité du poste de la MRC Lac-Saint-Jean-Est de la SQ, les vols à l’étalage et les introductions par effraction ont connu une progression notable depuis 2021, représentant respectivement 34,7% et 16,8% de l’ensemble des crimes contre la propriété répertoriés pour la période s’étalant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. À l’inverse, les vols qualifiés — qui impliquent de la violence verbale ou physique — sont demeurés stables, représentant seulement 0,9 % des crimes contre la personne pour la même période.

« Le vol fait toujours partie des larcins les plus commis, que ce soit le vol à l’étalage, aussi appelé vol simple, ou encore les introductions par effraction à l’intérieur d’un cabanon, d’une maison ou d’un commerce. », explique le sergent Hugues Beaulieu.

Si les vols dans les bijouteries et dans les commerces d’armes à feu étaient plus fréquents, il y a quelques années, aujourd’hui, les objets électroniques, petits et faciles à dissimuler, ainsi que la nourriture figurent aussi parmi les articles les plus convoités selon lui.

« Les commerces d’alcool sont plus souvent victimes d’introductions par effraction. Dans les pharmacies, ce sont les parfums, les produits cosmétiques dispendieux et les articles ayant une bonne valeur de revente qui sont les plus volés. », ajoute-t-il.

Changer les habitudes pour prévenir les vols

Pour freiner la hausse des vols dans la région, la SQ travaille aussi à changer certaines mauvaises habitudes bien ancrées dans la population jeannoise, notamment celle de laisser les portes de sa maison ou de son véhicule déverrouillées.

« On tente le plus possible de changer les mentalités. », souligne le sergent Hugues Beaulieu. « Ne faciliter pas la vie des voleurs donc ranger les échelles, barrez vos portes et assurez-vous d'avoir un système d'alarme relié à une centrale. », poursuit-il.

Pour la SQ, la période des Fêtes représente également un moment propice pour ses opérations de prévention.

« Quand les véhicules vont être remplis de denrées et de cadeaux, on va donner des billets de sensibilisation, mais parfois on va aussi donner des billets d’infractions aux personnes qui ne verrouillent pas leur véhicule parce que ça contribue à l'augmentation du bilan des vols. », conclut le sergent.