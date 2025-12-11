La défense de l’industrie forestière au premier plan

Les députés bloquistes de la région, Mario Simard et Alexis Brunelle-Duceppe, dressent le bilan de la session parlementaire, marquée par des interventions majeures pour défendre les intérêts du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de ses industries.

Parmi les dossiers prioritaires, la crise qui frappe l’industrie forestière a retenu l’attention. Face aux tarifs américains qui menacent des milliers d’emplois, les députés, accompagnés de membres de l’industrie, d’élus et des syndicats, ont réclamé des mesures concrètes pour soutenir les entreprises et leurs travailleurs, notamment des programmes de rachat des droits compensateurs et de subvention salariale.

« Ce n’est pas une question de chiffres, c’est une question de survie pour nos régions. Ottawa doit cesser de faire la sourde oreille. Pendant que les libéraux concentrent leurs efforts pour défendre les intérêts de l’Alberta et de l’industrie pétrolière, qui parle pour le Québec ? Le parti libéral du Canada a fait élire 44 députés au Québec, pourtant, à aucun moment durant la session on a ressenti leur volonté de défendre les intérêts des Québécoises et Québécois que ce soit en Chambre ou en comité. Les échecs et les concessions dans les négociations commerciales avec les États-Unis démontrent que les libéraux de Mark Carney ne sont pas les sauveurs promis aux Québécois face à Donald Trump. Ça démontre une fois de plus que le Bloc Québécois est primordial pour assurer que nos régions, nos travailleurs et nos industries ne soient pas laissés pour compte », a déclaré Alexis Brunelle-Duceppe.

Les démarches entreprises par les députés ont notamment permis d’obtenir des investissements pour le port de Saguenay, un projet structurant pour le développement économique régional. Les bloquistes ont d’ailleurs rappelé l’importance du travail dans les différents comités parlementaires sur lesquels ils détiennent la balance du pouvoir.

« Le Bloc a fait des gains pour le Québec, dont plusieurs projets structurants dans les régions et pour la protection de la gestion de l’offre. Ce résultat confirme l’importance d’une représentation forte des régions à Ottawa. Les efforts se poursuivront pour obtenir des investissements stratégiques dans First Phosphate, afin de positionner le Québec comme un acteur clé dans le secteur des minéraux stratégiques », a fait valoir Mario Simard.

Dans les semaines à venir, les députés poursuivront leur mobilisation régionale. Ils profiteront de la pause parlementaire afin de rencontrer divers intervenants et organismes dans leurs comtés respectifs. Les travaux à la Chambre des communes reprendront le 26 janvier 2026.