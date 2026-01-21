Une programmation diversifiée pour la 23e édition du Festival des glaces

Le Festival des glaces de Saint-Gédéon, qui revient pour une 23e édition cette année, a dévoilé sa programmation mardi. L’événement, qui se déroulera du 6 au 15 février prochain, offrira notamment une panoplie d’activités, passant des plaisirs hivernaux aux compétitions amicales.

Au menu: jeux gonflables, patinage, hockey, glissade, tournois de crible, de palet américain, de poker et de poches. Plusieurs spectacles sont aussi prévus, dont une soirée country, un hommage à Bob Bissonnette et une soirée DJ.

Les festivités se termineront par des feux d’artifice, le 15 février. De plus, le festival présentera une fois de plus son traditionnel concours amateur de sculptures sur glace. D’ailleurs, les artistes désirant y participer peuvent laisser savoir leur intérêt auprès de l’organisation.

La programmation complète est accessible sur la page Facebook du Festival des glaces.