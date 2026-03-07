Les Marquis blanchis pour leur dernier match à domicile

Les Marquis de Jonquière ont offert une performance plutôt décevante devant leurs 1437 partisans vendredi soir au Palais des sports, s’inclinant 4 à 0 face à l’Assurancia de Thetford lors de leur dernier match local de la saison régulière.

Cette défaite confirme la sixième place des Jonquiérois au classement général de la LNAH, alors qu’il ne leur reste qu’une rencontre à disputer.

Après avoir renoué avec la victoire contre les 3L la semaine précédente, les Marquis espéraient combler l’écart avec l’Assurancia et s’emparer du cinquième rang. Les visiteurs ont toutefois contrecarré leurs plans en profitant de leurs occasions clés, notamment en avantage numérique.

Après la rencontre, l’entraîneur Alexandre Tremblay a souligné l’intensité et la rigueur défensive de l’Assurancia, des éléments qu’il souhaite voir chez ses joueurs à l’approche des séries éliminatoires.

Assurés de terminer au sixième rang du classement, les Marquis disputeront un dernier match samedi soir contre le National de Québec.