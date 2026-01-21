Ce que les citoyens doivent savoir

Avec le regroupement d’Hébertville, d’Hébertville-Station et de Saint-Bruno viendront différents changements pour les citoyens, que ce soit sur le plan de la taxation, des services ou encore des adresses. Cependant, il faudra encore patienter un certain temps avant que ces changements se clarifient et deviennent effectifs.

C’est ce que soutiennent les ex-maires des trois municipalités.

« Il faut se donner le temps. C’est pour ça qu’on a demandé au moins 24 mois [au Ministère] dans le cadre du processus organisationnel. Il faut que les gens soient patients pour nous laisser le temps de mettre la nouvelle structure organisationnelle en place. Ce soir [le 19 janvier dernier], on pose certains gestes administratifs, mais graduellement, les gens vont voir les changements attendus », explique l’ex-maire d’Hébertville, Marc Richard.

Du même avis, l’ex-maire d’Hébertville-Station, Michel Claveau, confirme que 24 mois est effectivement un délai réaliste avant que les citoyens puissent voir des changements se manifester. « C’est énorme, dit-il, tout ce qu’il y a à faire, puis à ajuster. »

Surtout pour assurer le maintien des services

Toutefois, rappelle Michel Claveau, le but de la fusion n'est pas tant d'accroître plus que de maintenir « les services auxquels les citoyens ont droit », ce qui devenait de plus en plus difficile avec l’inflation et la rareté du personnel.

Tant du côté d’Hébertville, d’Hébertville-Station que de Saint-Bruno, il était devenu compliqué pour les municipalités d’assurer à elles seules la dispense des services de base, comme la gestion de l'eau potable et des eaux usées, la collecte des déchets, la sécurité publique, le déneigement, l'entretien des parcs et des espaces verts ou le soutien au développement local.

Les changements

Quoi qu’il en soit, la fusion entraînera forcément quelques changements pour les citoyens.

D’abord, les taux de taxation, actuellement assez différents d’une municipalité à l’autre, devront être déterminés en fonction de l’harmonisation des rôles d’évaluation, dont la valeur et la date de renouvellement variaient également selon les municipalités.

Selon Rachel Bourget, nommée directrice générale d’Hébertville, les citoyens devront probablement attendre à la fin du printemps pour obtenir leur premier compte de taxes de 2026. « Les travaux sont en cours, assure-t-elle, et les citoyens seront tenus informés tout au long de la démarche. »

La question des adresses, appelées à être modifiées en raison de la fusion, a aussi suscité plusieurs questionnements chez les citoyens. À cela, François Claveau, ex-maire de Saint-Bruno et premier maire d’Hébertville, répond qu’il faudra attendre les indications de Poste Canada. Il précise qu’en attendant, le code postal fait foi de tout et qu’il n’est pas impossible que les adresses demeurent inchangées, mais « ce n’est pas la municipalité qui va décider ça ».

En ce qui concerne les sites Internet des municipalités, sources importantes d’informations pour les citoyens, chacun d’eux restera actif pendant un certain temps, indique Josée Bourassa, consultante en communications pour Hébertville. Elle précise que les sites seront éventuellement fusionnés et que les citoyens seront mis au courant lorsque ce sera le cas.

Enfin, conformément à la loi régissant les regroupements municipaux, tous les postes de cadre devront être maintenus d’ici aux prochaines élections, à l’automne 2027. Cependant, bien qu’elles conservent leur salaire initial, certaines ressources ont été mutées à des postes subalternes. Selon François Claveau, la taille de l’administration pourrait rester la même à l’issue des prochaines élections, mais pourrait également être réduite. « On va voir comment la municipalité fonctionne avec les personnes en place, et on prendra des décisions en conséquent par la suite. »