Game Over Saguenay revient pour 9e édition encore plus intense

Le 2 mai de 13h à 1h et le 3 mai de 10h à 16h, le Game Over Saguenay invite les curieux et les amateurs de jeux pour sa 9e édition à l’Hôtel Le Montagnais afin de participer à une intense fin de semaine de « gaming ».

L’événement regroupera plus d’une cinquantaine de partenaires allant des boutiques régionales, aux éditeurs, aux distributeurs et manufacturiers de jeux de société en passant par des studios de jeu vidéo.

Comme à l’habitude, l’événement inclura un étage 100% dédié aux jeux de société, une salle de jeux en phase de prototype où les participants pourront aider à leur perfectionnement et une salle de jeux vidéo rétro comprenant les générations de consoles de jeux allant de la Super Nintendo à la Playstation 5.

Plusieurs activités auront lieu durant la fin de semaine comme un tournoi du classique Starcraft 2 et de Mario Kart 8 Deluxe, la découverte de nouveaux jeux de société, une arène de fusils Nerf, la traditionnelle compétition de casse-têtes, une zone interactive d’escalade organisée par Saguenay Paintball Karting, des combats de robots sumo et la rencontre d’une dizaine de concepteurs de jeux professionnels.

Mentionnons que pour la première fois en région, la Zone de jeux indie Loto-Québec débarque pour mettre à l’honneur les jeux vidéo indépendants créés au Québec. La nouvelle section sera ouverte à tous pour faire découvrir les nouveautés des studios de la province.

L’événement vise près de 1500 festivaliers, incluant des joueurs confirmés et des familles à la recherche d’activités rassembleuses.