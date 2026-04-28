La CCQ lance une importante campagne de sensibilisation

Dans le but de contrer certaines tactiques de dénigrement et d’intimidation qui ont libre cours sur certains de ses chantiers de construction, la Commission de la construction du Québec (CCQ) lance une campagne à l’échelle nationale visant à encourager un climat de travail sain dans l’industrie de la construction.

L’initiative, mentionne-t-on, s’inscrit dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et s’attaque à un enjeu clé pour l’avenir du secteur: le climat de travail, reconnu comme l’une des principales causes d’abandon du métier. La campagne vise aussi à soutenir des changements de comportements durables sur les chantiers et à renforcer l’attraction et la rétention de la main-d'œuvre.

La CCQ cite en exemple des phrases que l’on entend sur certains chantiers, phrases qui, sous la forme de prétendues blagues, attaquent l’intégrité de certains travailleurs. « J’te dis que les apprentis que j’ai, c’est pas les pogos les plus dégelés », « C’est sûr que ça va prendre du temps, c’est un importé qui fait la job » et « Elle devrait être à la maison à faire des lunchs » sont quelques exemples de phrases entendues.

S’ajoute à cela un sondage Léger mené en 2023, dans lequel on apprenait que 61% des travailleurs disent avoir été confrontés à l’une ou l’autre des situations de discrimination, d’intimidation ou de harcèlement présentées dans le sondage. Les leaders patronaux et syndicaux se mobilisent donc pour s’attaquer aux enjeux liés au climat de travail et agir concrètement pour l’améliorer.

Alors que l’industrie de la construction fait face à un carnet de commandes historique, la campagne de sensibilisation insistera sur l’importance de garder tout le monde en place, alors que dans ce contexte, tout obstacle à l’attraction et à la rétention de la main-d’œuvre compétente doit être résolument levé