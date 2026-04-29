SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 29 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 27s

Saguenay–Lac Saint Jean

Remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure à Bagotville

Émile Boudreau
Le 29 avril 2026 — Modifié à 09 h 45 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La lieutenante-gouverneure du Québec, Manon Jeannotte, présidera une cérémonie régionale de remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec le vendredi 1er mai 2026, à 19 h, à la Base des forces canadiennes de Bagotville.

L’événement mettra en lumière l’engagement de citoyennes et de citoyens du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean qui ont contribué à la société québécoise. Au total, 25 personnes de la région recevront une distinction honorifique, déclinée en trois catégories : Jeunesse, Aîné(e)s et Premières Nations.

La remise de ces médailles a pour objectif de souligner des parcours marqués par l'engagement, la détermination, le dépassement de soi et une influence positive, tant à l’échelle locale que provinciale.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La CCQ lance une importante campagne de sensibilisation
Publié hier à 17h00

La CCQ lance une importante campagne de sensibilisation

Dans le but de contrer certaines tactiques de dénigrement et d’intimidation qui ont libre cours sur certains de ses chantiers de construction, la Commission de la construction du Québec (CCQ) lance une campagne à l’échelle nationale visant à encourager un climat de travail sain dans l’industrie de la construction. L’initiative, mentionne-t-on, ...

LIRE LA SUITE

12 décès au travail ont été recensés dans la région en 2025
Publié hier à 15h00

12 décès au travail ont été recensés dans la région en 2025

À l’occasion de la Journée internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs décédés ou blessés au travail, plusieurs organisations syndicales ont dénoncé le nombre élevé de décès survenus en milieu de travail au Québec en 2025. Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 12 décès au travail ont été recensés. À l’échelle du ...

LIRE LA SUITE

Québec pressé d’interdire la vente aux moins de 16 ans
Publié hier à 14h00

Québec pressé d’interdire la vente aux moins de 16 ans

Le Mouvement Zachary Miron a franchi une nouvelle étape la semaine dernière dans sa mobilisation pour l’encadrement de l’accès aux boissons énergisantes par les mineurs en rencontrant la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, ainsi que des représentants des différents partis politiques à l’Assemblée nationale. À l’issue des rencontres, le ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES