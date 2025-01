Le public au rendez-vous, ne manque plus que les « grands donateurs »

Les spectacles-bénéfices qui ont eu lieu dans le cadre de la 2e édition de La Quête ont attiré quelque 900 spectateurs dans l’église Saint-Pierre d’Alma les 20, 21 et 22 décembre dernier. Entre 10 000 $ et 15 000 $ pourront ainsi être réinjectés dans les travaux de réfection de l’église Saint-Joseph. Une somme qu’on aimerait cependant voir bonifier par les « grands donateurs institutionnels ».

C’est ce que laisse entendre Julie Dufour, responsable de l’organisation des spectacles de La Quête.

« C’est toujours le même problème: je ne suis pas en mesure d’aller chercher autant de partenaires (commanditaires) que je le voudrais. En fait, j’aurais surtout besoin d’un partenaire majeur de plus, mais je ne suis pas capable d’attacher le tout parce que nous sommes associés à un lieu de culte. »

L’organisatrice explique que les politiques de commandite de la plupart des grandes organisations contiennent une close excluant les lieux de culte.

Or, selon elle, la participation d’un seul de ces grands donateurs pourrait changer la donne financièrement pour La Quête, qui atteint toutes ses autres cibles jusqu’à maintenant.

« Du côté des gens présents dans la salle et de la vente de billets, les résultats sont toujours à la hauteur de nos attentes. »

Julie Dufour en appelle ainsi à plus de souplesse de la part des grands donateurs.

La programmation de la 2e édition de La Quête incluait Hubert Lenoir, Patrice Michaud, Fred Fortin, Lou-Adriane Cassidy, Philippe Brach, Sandra Contour, Éléonore Dessureault et Marie Céleste. Les spectacles ont été orchestrés par Gabriel Desjardins, avec à la basse Dominic Cloutier et à la batterie Pierre-Olivier Gagnon.

Un succès technique

Quoiqu’il en soit, le public en a eu pour son argent une fois de plus lors de cette 2e édition de La Quête. Sur le plan technique, l’architecture de l’église Saint-Pierre, mais également les artistes ont été mis en valeur grâce à un jeu de lumière encore plus au point qu’au moment de la 1re édition, estime Julie Dufour.

« On donne carte blanche à des gens très expérimentés dans le domaine du son et de l’éclairage, et ça donne des résultats complètement fous! J’ai eu l’impression que les gens ont été encore plus impressionnés que la première fois! »

Du côté de la sonorisation, l’église Saint-Pierre a prouvé une fois encore que placée entre les mains de bons techniciens sonores, elle constituait une salle exceptionnelle pour la tenue de spectacles musicaux.

La première édition de La Quête avait permis de remettre 30 000 $ aux travaux de réfection de l’église Saint-Joseph.