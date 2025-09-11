La Grandmontoise veut devenir un moteur culturel et social à Saint-Gédéon 

À Saint-Gédéon, la salle multifonctionnelle La Grandmontoise veut devenir un moteur culturel et social pour le village. Pour y arriver, un comité de programmation a été formé à la fin de juin afin de mettre sur pied une offre de spectacles variée qui viendra animer l’endroit et attirer des visiteurs.

Inauguée l’an dernier dans l’ancienne église du village, La Grandmontoise conserve sa vocation multifonctionnelle en accueillant des mariages, expositions, événements municipaux et autres activités peuvent s’y tenir. Mais les responsables souhaitent aller plus loin en positionnant la salle comme un lieu de diffusion culturelle incontournable.

« Nous voulons que La Grandmontoise devienne un lieu de rassemblement au cœur de la municipalité, comme l’était l’église autrefois. Cette fois, plutôt que par la religion, ce sera grâce à la culture », expliquent Sébastien Morasse et Mathieu Ménard-Larouche, membres du comité.

Une programmation pour tous

Le mandat confié au comité est de bâtir une programmation qui rejoigne le plus grand nombre, en misant sur des spectacles de musique, d’humour, de théâtre et d’autres formes d’arts vivants. L’objectif est de dynamiser la vie culturelle de la municipalité et attirer des visiteurs de l’extérieur.

« Nous avons une salle incroyable, avec des équipements modernes et une excellente capacité d’accueil. C’est un atout dont nous devons profiter pour amener des artistes et des spectateurs ici », soulignent les responsables.

Intégrer le réseau régional

Le défi est toutefois de taille. Dans la région, les diffuseurs établis, comme Alma Spectacles et Diffusion Saguenay, planifient leurs programmations de façon concertée bien à l’avance. Pour une nouvelle salle comme La Grandmontoise, il faut trouver une place dans cet écosystème déjà structuré.

La stratégie retenue est donc de proposer aux artistes déjà en tournée dans la région une date supplémentaire à Saint-Gédéon. Cette approche permet de compléter l’offre culturelle existante, sans créer de concurrence.

À plus long terme, le comité espère pouvoir s’asseoir à la table des diffuseurs régionaux et intégrer également le réseau Objectif Scène.

Des premiers pas prometteurs

Les discussions avec des agents et promoteurs se déroulent bien. Plusieurs se disent impressionnés par la qualité de la salle, son aménagement et ses équipements. Deux spectacles ont déjà été confirmés: Louis-Jean Cormier et le Quatuor Saguenay.

La mise en vente des billets pour Louis-Jean Cormier a connu un départ encourageant, avec une cinquantaine de billets écoulés en 24 heures.

« On sent que ça fait parler dans le village et que l’intérêt est là. C’est très motivant pour la suite », souligne le comité.

Pour les mois à venir, l’objectif est de boucler une première programmation pour l’hiver et le printemps 2026, en ajoutant possiblement un spectacle durant la période des Fêtes.